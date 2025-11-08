"Ovo je moj povratak": Emina Jahović priznala sve nakon koncerta, Milica jedva došla, a sinovi se posvađali (Video)

Pjevačica nakon završenog koncerta zasijala u crnoj, mini haljini i otkrila utiske

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Emina Jahović održala je sinoć koncert na kojem smo bili u prilici da poslušamo njene najveće hitove, ali i vidimo kako danas izgledaju njeni sinovi, ali i trudna pevačica Milica Todorović, koja se samo zbog nje popela na binu.

U publici je, do izlaska na binu, sjedjela i Edita Aradinović s dečkom kojeg je prvi put predstavila javnosti, dok su se iza nje veselili i Jelena Tomašević i njen suprug Ivan Bosiljčić.

Nakon koncerta, tokom kojeg je priznala da ima tremu, Emina je MONDU otkrila da je ovo njen povratak na javnu scenu.

Obučena u izazovnu, crnu haljinu s izrezima na grudima, pjevačica je priznala da je plakala tokom koncerta.

Pogledajte kako je izgledala na kraju večeri:

"Ovo je moj povratak. Malo sam se povukla iz muzike poslednjih godina, a publika je bila fantastična i plakala sam. Ja sam mnogo plačljivija, ali sam se suzdržala. Moji sinovi su igrali, a onda su se posvađali. Jedan je okačio na stori, drugi nije, dečije stvari", našalila se Emina.

Pjevačica je dodala i da je Milicu Todorović bilo teško nagovoriti da dođe.

"Jeste, bilo je teško, blizu je porođaja, već je krenula da raste", rekla je Emina i pokazala na stomak, a potom dodala i da je izgledala preslatko.