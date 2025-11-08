"Ne mogu cijelu estradu da zovem": Emina sa Sašom Kovačevićem snimila hit pjesmu, a on bio na koncertu druge pjevačice

Pjevačica Emina Jahović sinoć je održala koncert u Beogradu, a na bini su joj pravili Edita Aradinović, Ognjen Amidžić, Milica Todorović, ali ne i Saša Kovačević s kojim je snimila duetsku pjesmu "Još ti se nadam"

Pjevačica Emina Jahović odžala je sinoć koncert u Sava Centru kojem je prisustvovao veliki broj javnih ličnosti - što u publici, što na sceni.

Sa Eminom su juče pjevali Ognjen Amidžić, Edita Aradinović, koja je prvi put pokazala svog dečka, trudna Milica Todorović...

Ipak, na koncertu nije bilo Saše Kovačevića, s kojim je Emina snimila hit pjesmu "Još ti se nadam". Mnogi su očekivali da će se on pridružiti pjevačici na bini, to se nije dogodilo, a kada su je novinari upitali zašto je to tako, rekla je:

"Pa nisam mogla da pozovem cijelu estradu, znate koliko dueta imam trebalo bi da zovem još mnoge druge, ali sam izabrala ove ovaj put".

Isto veče je koncert imala i Ivana Selakov, a njoj se na bini u jednom trenutku pridružio upravo Kovačević.