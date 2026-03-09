Putin i Tramp razgovarali sat vremena telefonom o ratu na Bliskom istoku.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je danas telefonom sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, prenose "RIA Novosti". Putinov saveznik Jurij Ušakov je za ruske medije otkrio detalje razgovora.

"Večeras su telefonom razgovarali predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp", kratko je otkrio novinarima Ušakov.

Ono što se zna jeste da je glavna tema bila rat na Bliskom istoku. Putin je iznio niz brzih, diplomatskih rešenja za kraj rata.