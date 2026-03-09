Donald Tramp je najavio kraj rata sa Iranom, tvrdeći da je sukob "praktično završen".

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, privukao je pažnju međunarodne javnosti izjavom za CBS Njuz u kojoj je rekao da je rat protiv Irana "praktično završen".

U intervjuu sa dopisnikom Bijele kuće Veiji Đijangom, Tramp je bio izuzetno direktan.

"Mislim da je rat veoma blizu potpunog završetka, zapravo je skoro završen", rekao je Tramp.

Prema njegovim riječima, iranske odbrambene snage su uglavnom neutralisane tokom američke vojne kampanje.

"Više nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju vazduhoplovstvo", rekao je Tramp, dodajući da su Sjedinjene Američke Države daleko ispred prvobitnih procjena, koje su predviđale da bi sukob mogao da traje četiri do pet nedelja, prenosi Avaz.

Zbog razvoja situacije i novih informacija, američki predsjednik je najavio obraćanje javnosti. Tramp je izjavio da će zvanično obraćanje održati večeras u 22:30 po našem vremenu.