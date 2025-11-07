Emina Jahović na ivici suza održala emotivan govor: Pjevačica se zahvalila, pa se skinula i zapalila masu

Emina Jahović oduševila je beogradsku publiku svojim pjesmama i energijom.

Poznata pjevačica Emina Jahović večeras održava svoj prvi solistički koncert, i to u prepunom Sava centru. Ona je okupila brojne javne ličnosti, koje su došle da joj pruže podršku i uživaju u njenoj muzici.

Jedna od najbitnijih osoba Emininom životu, majka Senija, pratila je svoju ćerku iz prvog reda, ne skrivajući ponos i sreću.

Pjevačica je koncert započela svojim hitom "Uzalud se budim", da bi potom održala emiotivan govor.

"Hvala svima od srca što su došli da nas podrže i budu sa nama većera. Ja sam puna emocija, koje su se pomjiešale. Ne znam ni šta da kažem, užasno sam pod tremom. Sve bih vas ovako zagrlila i plesala sa vama. Nećemo sada da pričamo o teškim emocijama, idemo, neka žurka počne", rekla je Emina i skinula svoju bundu spremna da napravi pravi spektakl.

Ona je potom izvela svoju poznatu pjesmu "Pile moje", a cijela dvorana je ustala na noge i zaplesala sa lijepom pjevačicom.