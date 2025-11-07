logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Emina Jahović na ivici suza održala emotivan govor: Pjevačica se zahvalila, pa se skinula i zapalila masu

Emina Jahović na ivici suza održala emotivan govor: Pjevačica se zahvalila, pa se skinula i zapalila masu

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Emina Jahović oduševila je beogradsku publiku svojim pjesmama i energijom.

Emina Jahović na ivici suza održala emotivan govor: Pjevačica se zahvalila, pa se skinula i zapalila Izvor: MONDO

Poznata pjevačica Emina Jahović večeras održava svoj prvi solistički koncert, i to u prepunom Sava centru. Ona je okupila brojne javne ličnosti, koje su došle da joj pruže podršku i uživaju u njenoj muzici.

Pogledajte fotografije Emine Jahović:

Jedna od najbitnijih osoba Emininom životu, majka Senija, pratila je svoju ćerku iz prvog reda, ne skrivajući ponos i sreću.

Pjevačica je koncert započela svojim hitom "Uzalud se budim", da bi potom održala emiotivan govor.

"Hvala svima od srca što su došli da nas podrže i budu sa nama većera. Ja sam puna emocija, koje su se pomjiešale. Ne znam ni šta da kažem, užasno sam pod tremom. Sve bih vas ovako zagrlila i plesala sa vama. Nećemo sada da pričamo o teškim emocijama, idemo, neka žurka počne", rekla je Emina i skinula svoju bundu spremna da napravi pravi spektakl.

Pogledajte

00:39
Emina na ivici suza, odrzala govor: Pevačica se zahvalila, pa se skinula i zapalila masu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Ona je potom izvela svoju poznatu pjesmu "Pile moje", a cijela dvorana je ustala na noge i zaplesala sa lijepom pjevačicom.

Pogledajte

00:40
Emina Jahovic zapevala hit i podigla dvoranu na noge
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Emina Jahović stajling koncert

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ