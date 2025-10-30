"Haris kaže da ne zna tekst pjesme 'Jorgovani'?": Vesna Zmijanac odgovorila Džinoviću, dotakla se i Milice Pavlović

Vesna Zmijanac prokomentarisala je izjave svojih kolega.

Poznata pevačica Vesna Zmijanac nedavno se pojavila u javnosti i tom prilikom otvoreno govorila o temama koje već neko vrijeme intrigiraju njene obožavaoce i širu javnost. Na početku razgovora, Vesna je otkrila kako se trenutno osjeća, a posle se osvrnula i na svoje kolege.

"Ima dana kad sam super bez razloga, a ima dana kad sam namračena bez ikakvog razloga. Jedno je fizičko stanje, drugo mentalno... Sad mi je mentalno - može da prođe!", rekla je Vesna, pa prokomentarisala izjavu Harisa Džinovića:

"Haris kaže da ne zna tekst pjesme 'Jorgovani'? On jednostavno ne zna, ja to zaista mislim. Zna kad sam ja pored njega, pa se sjeti. Ne ljutim se na njega što je to rekao, to je stara pjesma, iako je antologijska. Kaže da je lakše da nauči da pravi pitu nego taj tekst? To je u pravu, to nije laka pjesma", izjavila je ona.

"Tekstovi kod nas idu po automatizmu, ja zapravo ne znam nijedan tekst, kad bi trebalo da recitujem, ne bih znala ništa... ", dodala je Vesna.

Osvrnula se i na izjavu Željka Šašića da se svi pjevači drogiraju.

"Pa, toga je od pamtiveka. Toga je uvijek bilo, ne samo na estradi, već generalno. To je opšte poznato", rekla je ona za Blic.

Za kraj je prokomentarisala izjavu Dare Bubamare da je Milica Pavlović fejk.

"Ne mislim tako, samo ne zna za bolje, takva je kakva je. Ne umije drugačije, ona je takva, preopuštena, to je tako", istakla je Vesna.



