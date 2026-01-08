Godišnja stopa bazne inflacije smanjena je sa novembarskih 2,4 na 2,3 odsto.

Prema preliminarnim podacima Eurostata, godišnja inflacija u eurozoni za decembar smanjena je sa novembarskih 2,1 na dva odsto.

Cijene usluga porasle su 3,4 odsto na godišnjem nivou, blago usporivši u odnosu na 3,5 odsto u novembru, dok su cijene energije zabilježile značajniji pad – 1,9 odsto, naspram novembarskih 0,5 odsto. Cijene hrane, alkohola i duvana porasle su 2,6 odsto, dok su cijene industrijskih proizvoda osim energije zabilježile rast od 0,4 odsto.

Među najvećim ekonomijama eurozone, Njemačka je zabilježila najznačajnije usporavanje – inflacija je pala sa 2,6 na dva odsto. U Francuskoj je godišnja inflacija u decembru iznosila 0,8 odsto, u Italiji porasla sa 1,1 na 1,2, dok je u Španiji pala sa 3,2 na tri odsto.

Najviša stopa inflacije u decembru preliminarno je zabilježena u Slovačkoj i Estoniji (4,1 odsto), a najniža na Kipru – 0,1 odsto.