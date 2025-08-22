logo
Ovo je Nikolijin otac: Nakon braka sa Vesnom dobio još dvoje djece, a malo ko zna čime se bavi

Autor Ana Živančević
0

Za razliku od bivše supruge i ćerke, Vlada Jovanović se rijetko pojavljuje u javnosti.

Ovo je Nikolijin otac: Nakon braka sa Vesnom dobio još dvoje djece, a malo ko zna čime se bavi Izvor: Pritnscreen/Instagram

Nikolijin otac je doktor ekonomskih nauka, dok se njeni roditelji bave potpuno različitim profesijama. Ipak, ona je uspjela da spoji svetove iz kojih dolaze i majka i otac, te na svoj način nastavi njihovim stopama.

Tata kao uzor

Vlada Jovanović, doktor ekonomskih nauka, bio joj je uzor da diplomira međunarodni biznis na jednom američkom koledžu u Atini. Majka, Vesna Zmijanac, ipak se obradovala je kada je njena mezimica krenula njenim putem i opredijelila se za muzičku karijeru.

Vesna Zmijanac se 1986. godine, na vrhuncu slave, udala za bivšeg šefa marketinga PGP RTB-a Vladu Jovanovića. Iz najveće ljubavi dobili su Nikoliju, ali se brak ubrzo okončao.

"Kad sam se rodila, ničega mi nije manjkalo materijalno. Ni od majke, ni od oca. Ali, oni su bili razvedeni i ja sam kao dijete uvjek imala dvije spavaće sobe, dva radna stola, dva ormana. Sve duplo. Kao mala maštala sam da imam samo jednu sobu, jedan orman, radni sto. To izobilje me je rastuživalo jer sam htjela da budu zajedno", govorila je jednom prilikom Nikolija.

Nikolijin otac Vlada Jovanović kasnije se ponovo oženio i dobio još dvoje djece, ćerku Teodoru i sina Luku.

Otac ne želi da bude dio javnosti

Vlada Jovanović nikada nije želio da bude dio javnog svijeta, a Nikolija je jednom prilikom otkrila da je na to "alergičan".

"Moj otac je 'alergičan' na sve što ima veze sa šou-biznisom, još iz perioda kada je bio sa mojom mamom. On mi, kao doktor nauka, ne bi savjetovao da se bavim pjevanjem."

