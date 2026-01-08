U razgovoru sa Trampom Petro je istakao potrebu za ponovnim uspostavljanjem dijaloga i poboljšanjem komunikacije između dviju država.

Izvor: Youtube/ABC News

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da se radi na organizovanju posjete predsjednika Kolumbije Gustava Petra Bijeloj kući, nakon prvog telefonskog razgovora dvojice lidera u uslovima pojačanih napetosti između dvije zemlje.

Tramp i Petro su u razgovoru, prvom od kako je Tramp ponovo preuzeo dužnost, razmijenili mišljenja o bilateralnim odnosima, uključujući pitanja trgovine drogom i druga neslaganja koja su se javila proteklih sedmica. Tramp je izjavio da je “velika čast” razgovarati s kolumbijskim predsjednikom i da se raduje skorom susretu u Vašingtonu, iako datum još nije zvanično objavljen.





Ranije ovog mjeseca Tramp je izazvao oštre reakcije iz Bogote kada je, u kontekstu američkih vojnih operacija usmjerenih protiv krijumčarenja droge u regionu, kritikovao Petrovu administraciju i sugerisao mogućnost vojne akcije protiv Kolumbije. Tramp je bez konkretnih dokaza optuživao kolumbijskog lidera za povezanost sa kokainskom trgovinom, što je dodatno zaoštrilo odnose dvije zemlje.

Petro je, sa svoje strane, bio snažan kritičar američkih akcija u regionu, posebno vojnih operacija u Venecueli, koje je označio kao narušavanje suvereniteta i izazvao proteste u Kolumbiji. Ipak, u razgovoru sa Trampom Petro je istakao potrebu za ponovnim uspostavljanjem dijaloga i poboljšanjem komunikacije između dviju država.





Ovaj diplomatski obrat dolazi u trenutku kada su odnosi SAD i Kolumbije bili na niskom nivou zbog uzajamnih optužbi i sankcija, uključujući Trampovo ukidanje Petrove američke vize i uvođenje sankcija članovima njegove administracije. Ipak, telefonski razgovor i dogovor o susretu ukazuju na nastojanje da se tenzije smanje kroz direktnu komunikaciju i diplomatske kanale.