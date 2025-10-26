logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vesnu Zmijanac zbog ovog poteza nazvali "majkom": Usred nastupa sjela na binu da zapali cigaretu (Video)

Vesnu Zmijanac zbog ovog poteza nazvali "majkom": Usred nastupa sjela na binu da zapali cigaretu (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Vesna Zmijanac u centru pažnje na društvenim mrežama

Vesnu Zmijanac zbog ovog poteza nazvali "majkom" Izvor: YouTube/Vesna Zmijanac

Pjevačica Vesna Zmijanac, uz Lepu Brenu, važi za jednu od najpopularnijih pjevačica bivše Jugoslavije. Harale su regionom u isto vrijeme i iznedrile hitove koji se i dan danas pjevaju.

Vesna Zmijanac je poslednjih godina imala zdravstvenih problema zbog kojih se povukla na svoje imanje na Bukulji, ali sada je na društvenim mrežama osvanuo snimak s jednog njenog nastupa na kojem se vidi da i dalje pravi atmosferu za pamćenje.

Publika je jednoglasno pjevala njen hit, a ona je sjela na binu, gucnula piće i zapalila cigaretu dok su ostali uživali u muzici.

Pogledajte:

Znate li o čemu  je njena pjesma "Svatovi"?

Jedan od svojih najvećih hitova "Svatovi" Vesna Zmijanac snimila je 1990. godine.

Navodno se istinita priča krije iza ove pjesme. Ona govori o tragediji koja je zadesila jedan mladi par. Mlada, koja je bila u drugom stanju, zajedno sa svojim partnerom krenula je na probu vjenčanja. Na putu do tamo, doživjeli su saobraćajnu nesreću i oboje preminuli.

Vesna Zmijanac - Svatovi
Izvor: YouTube

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Vesna Zmijanac majka cigareta

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ