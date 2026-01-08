U Evropi pažnja investitora usmjerena je na njemačke fabričke porudžbine, francuske trgovinske podatke, kao i nove podatke evrozone o nezaposlenosti, ekonomskom raspoloženju i proizvođačkoj inflaciji.

Izvor: Profimedia

Na tržištima vlada napetost nakon pretnje američkog predsjednika Donalda Trampa da bi Sjedinjene Američke Države mogle anektirati dansku teritoriju Grenland.

Evropske odbrambene kompanije poput Renka, Leonarda i Rajnmetala nastavile su da bilježe rast cijena akcija, dok su dionice energetskih giganata BP, Šel i Ekvinor u padu, nakon najave da će američke kompanije profitirati od nafte iz Venecuele, nakon hapšenja predsjednika te južnoameričke zemlje, Nikolasa Madura, prenosi CNBC.

Berzanski indeksi (jutros u 9:30 sati):

DAX (Frankfurt) +0,31% – 25.189,42 poena

CAC 40 (Pariz) -0,14% – 8.222,80 poena

FTSE 100 (London) -0,17% – 10.030,70 poena

MOEX (Moskva) -0,77% – 2.724,27 poena

Američki indeksi (pred otvaranje berzi):

Dow Jones -0,94% – 48.996,08 poena

S&P 500 -0,34% – 6.920,93 poena

Nasdaq +0,16% – 23.584,28 poena

Evropski fjučersi gasa za februar na berzi TTF prodavani su po 27,5 evra za megavat-sat.

Cijena sirove nafte porasla je na 56,13 dolara, dok je Brent skočio na 60,07 dolara po barelu.

Zlato je palo na 4.432,29 dolara za uncu, a pšenica na 5,1734 dolara po bušelu (27,216 kg).

Evro je na valutnoj berzi Forex jačao u odnosu na dolar i iznosi 1,16766, što je porast od 0,03% u odnosu na početak trgovine.