Američku javnost potresle su dvije tragedije u SAD u posljednja 24 sata. U Mineapolisu je savezni imigracioni agent (ICE) usmrtio 37-godišnju Rene Nikol Gud, dok je u Solt Lejk Sitiju u američkoj državi Juti sinoć dvoje ljudi ubijeno, a šestoro ranjeno u pucnjavi ispred crkve.

Američko Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost tvrdi da je Rene Gud bila „nasilna prestupnica“ koja je pokušala da pregazi agente ICE-a. Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej ističe da se radi o „neodgovornoj zloupotrebi ovlašćenja koja je završila smrću“ i pozvao savezne agente da napuste grad, poručivši im direktno: „Odj** iz Mineapolisa“.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se tamnocrveni SUV koji blokira put, dok se uz ivice ulice okuplja grupa ljudi za koje se čini da protestuju. Savezni agenti prilaze vozilu i naređuju vozačici da izađe, a jedan od njih pokušava da otvori vrata. U trenutku kada SUV pokušava da se pomjeri, agent otvara vatru – čuju se tri pucnja, nakon čega vozilo gubi kontrolu i udara u parkirani automobil.

Predsjednik Tramp na platformi Truth Social objavio je da je agent „okrutno pregažen“ i da se oporavlja u bolnici, pritom optužujući „radikalnu levicu“ za napade na policiju i ICE. Sekretarka za unutrašnju bezbjednost Kristi Noem izjavila je da je žena „uhodila i ometala“ službenike i da je svoje vozilo „pokušala da pretvori u oružje“ u činu „domaćeg terorizma“.

Guverner Minesote Tim Volc odbacio je saveznu verziju događaja kao „propagandu“ i poručio da će država obezbijediti „potpunu, poštenu i brzu istragu“. Istragu je preuzeo FBI.

BREAKING: New angle from the ICE involved shooting in Minneapolis shows the woman CLEARLY hitting the agent with her car before he fires at her



A vehicle is a deadly weapon. And she used that deadly weapon against an agent.



U Mineapolisu su izbili masovni protesti, a demonstracije su najavljene i u drugim američkim gradovima. Mjesto pucnjave udaljeno je oko kilometar od lokacije na kojoj je 2020. godine ubijen Džordž Flojd. Iz bezbjednosnih razloga, javne škole u Mineapolisu otkazale su nastavu do kraja nedjelje.

Administracija Donalda Trampa poslednjih sedmica u Mineapolisu rasporedila je dodatnih dvije hiljade saveznih agenata, navodno zbog istraga o zloupotrebi socijalnih davanja, uključujući članove somalijske zajednice u gradu.

U Solt Lejk Sitiju u Juti, pucnjava se dogodila na parkingu Mormonske crkve (Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana) tokom sahrane, kada je prisustvovalo desetine ljudi. U napadu su poginule dvije osobe, dok je šestero ranjeno. Svi stradali su odrasli.

Policija je saopštila da ne vjeruje da je napadač imao bilo kakav motiv protiv određene religije i da ne smatraju da je oružani napad bio nasumičan. „Ne vjerujemo da je ovo bio ciljani napad na neku vjeru ili nešto tako“, izjavio je šef policije Solt Lejk Sitija Brajan Red.

Ove pucnjave dodatno su pojačale napetosti u SAD i pokrenule rasprave o ulozi savezne policije, bezbjednosnim mjerama i kontroli oružja.