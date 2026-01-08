Pored toga, Kina namerava da izgradi vodeći svetski ekosistem otvorenog koda, poboljša mogućnosti upravljanja bezbednošću i doprinese globalnom razvoju veštačke inteligencije.

Izvor: Kurir/TIM EDUKACIJA

Kina je predstavila ambiciozan nacionalni plan za razvoj veštačke inteligencije (VI) u industrijskom sektoru, sa ciljem da do 2027. godine postigne sigurno i pouzdano snabdevanje ključnim tehnologijama VI, ostajući među svetskim liderima po industrijskoj skali i tehnološkom osnaživanju.

Plan, koji su zajednički objavila osam kineskih tela, uključujući Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija, Kinesku administraciju za sajber prostor i Nacionalnu komisiju za razvoj i reforme, predviđa duboku integraciju veštačke inteligencije u proizvodne sektore, podsticanje novih kvalitetnih proizvodnih snaga i sveobuhvatno osnaživanje industrijalizacije.

Do 2027. godine, dokument predviđa:

Primenu tri do pet velikih modela VI opšte namene u proizvodnji;

Razvoj specijalizovanih velikih modela prilagođenih industrijskim potrebama;

Kreiranje 100 visokokvalitetnih industrijskih skupova podataka;

Promociju 500 tipičnih scenarija primene veštačke inteligencije.

Plan takođe predviđa negovanje dva do tri globalno uticajna preduzeća koja će predvoditi ekosistem, grupe sofisticiranih malih i srednjih preduzeća i pružaoce usluga sa ekspertizom u VI i industrijskim procesima. Pored toga, Kina namerava da izgradi vodeći svetski ekosistem otvorenog koda, poboljša mogućnosti upravljanja bezbednošću i doprinese globalnom razvoju veštačke inteligencije.

Među merama predviđenim planom su:

Promocija koordinisanog razvoja hardvera i softvera za veštačke čipove;

Podrška inovacijama u metodama treninga i inferencije modela;

Negovanje ključnih industrijskih velikih modela;

Duboko ugradjivanje tehnologije velikih modela u osnovne proizvodne procese.

Plan takođe naglašava značaj zaštite podataka i bezbednosti algoritama industrijskih modela, sa ciljem da Kina ostvari tehnološki prodor i ojača svoj međunarodni uticaj u industrijskoj veštačkoj inteligenciji.