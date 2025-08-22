Nakon 35 godina otkrivena istina o pjesmi "Kad zamirišu Jorgovani": Evo kako je Vesna od ovog hita zaradila 500.000 €

Duet Dina Merlina i Vesne Zmijanac bio je i ostao jedan od najvoljenijih i najslušanijih, a mnogi ne znaju kako je pjesma zapravo nastala

Izvor: YouTube/ Vesna Zmijanac

Pjesma "Kad zamirišu jorgovani" je osamdesetih godina bila na top listi najvećih hitova na prostoru tadašnje Jugoslavije. Objavljena je na Vesninom albumu "Istina" koji je prodat u rekordnih 900.000 primjeraka, a pjevačica je, kako je kasnije priznala, od ove pjesme uzela ogromnu sumu novca.

Kako je svojevremeno ispričala u emisiji "Amiži šou", ovaj hit donio joj je vrtoglavih pola miliona evra.

"Od samo jednog megahita koji godinama traje može da se zaradi najmanje 500.000 eura! To mora da bude ozbiljna pjesma, kao što su, na primjer, 'Jorgovani', koja se sluša preko 35 godina. Takođe i 'Nevera', koju sam snimila prije 45 godina, a i dalje je pjevam na nastupima. Zamislite samo koliko sam je puta za sve ove decenije otpjevala za novac i koliko sam na njoj zaradila. I u današnje vrijeme može da se 'ubode' jedan takav hit", otkrila je Zmijanac.

Vesna Zmijanac, Dino Merlin Izvor: Youtube/Vesna Zmijanac

Zanimljivo je i kako je uopšte došlo do saradnje pjevačice i hrvatskog izvođača, a o tome je jednom prilikom govorio sam Merlin.

"Do dueta je došlo nakon neuspješnog trećeg albuma. Dobio sam ideju da snimim duet, ali nisam znao s kim. I dok sam razgovarao s menadžerom u jednom lokalu o tome, kolega mi je dobacio: Vesna Zmijanac! Odmah smo se spakovali, krenuli u Beograd i upali u studio gdje je Vesna snimala ploču. Nakon prvog slušanja, Vesna je odlučila da snimi ovaj duet", ispričao je pjevač u jednom intervjuu, a pjesmu je komponovao čuveni hitmejker Kornelije Kovač.

