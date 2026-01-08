"Sve je krenulo od zuba": Matija (43) se prije smrti danima žalio na ovaj problem, otkriveni novi detalji

Matija se danima žalio, a detalje je objavila i jedna pjevačica koja mu je pružila podršku da izdrži jer će biti bolje.

Izvor: Instagram/printscreen

Poznati frizer Matija Radulović preminuo je 6. januara, na Badnji dan, nakon što je u teškom stanju i bez svijesti hitno prebačen u Urgentni centar. Vijest o njegovoj iznenadnoj smrti potresla je javnost, a mnogi i dalje pokušavaju da shvate šta se tačno dogodilo.

O ovom tragičnom događaju oglasio se i rijaliti učesnik Brendon, koji je na društvenim mrežama podijelio video u kojem je govorio o Matiji i mogućem uzroku smrti. Kako je naveo, sumnja se da je u pitanju sepsa, navodno izazvana problemima sa zubima koje je Radulović nedavno radio.

"Poznati frizer umro u 43. godini, žalio se na zube, neko kaže sepsa od zuba, ne zna niko zapravo tačan razlog. U šoku sam", rekao je Brendon u snimku.

Nakon što mu se jedna korisnica društvenih mreža obratila komentarom da je primijetila kako se Matija ranije žalio na loše urađene zube, Brendon je dodatno potvrdio tu informaciju u poruci:

"To je istina Gaga. imao je problema sa zubima, nešto su mu loše uradili, vjerovatno sepsa, bas neočekivano", naveo je Brendon, ipak, zvanične informacije o uzroku smrti još uvek nisu dostupne.

Odbio medicinsku pomoć?

Poznati estradni frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, u ponedeljak je u 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvesnom stanju.

Prema informacijama iz izvora bliskih njemu, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio liječenje, što je moglo doprinijeti pogoršanju njegovog stanja, piše Kurir.

Izvor blizak porodici tvrdi da je Radulović tokom prethodnog dana osećao nelagodnost, ali nije želeo da traži medicinsku pomoć, što je na kraju imalo tragične posledice. U ponedeljak popodne, nakon što je njegovo stanje postalo kritično, ponovo je pozvana Hitna pomoć, a frizer je hitno transportovan u Urgentni centar.