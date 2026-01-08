"Da nisam zauzeta, ne bih odoljela": Našu pjevačicu muvala udata koleginica koja ima dijete, sve se saznalo

Nela je istakla da joj se nisu udvarale samo kolege.

Izvor: YouTube/Hype TV

Pjevačica Nela Vidaković svojevremeno je izazvala veliku pažnju javnosti kada je otvoreno govorila o neprijatnim situacijama kroz koje je prolazila tokom svoje karijere, a koje su se ticale nepristojnih ponuda i udvaranja od strane kolega sa estrade.

Posebno iznenađenje izazvalo je njeno priznanje da je udvaranje doživjela i od jedne koleginice. Nela je tom prilikom istakla da nije željela da otkriva identitet te osobe, ali je naglasila da se radi o udatoj ženi koja ima dijete. Jedini detalj koji je podijelila je da ime te pjevačice počinje na slovo „M“.

"Smatram da sam zgodna i atraktivna žena, obrazovana. Prije kad sam bila mlađa i slobodna, bilo je raznih ponuda, sve to imponuje. Mene i danas startuju, ali ja sam zauzeta žena i ne reagujem na to. Darko mi je poklonio cvijet pred svima. On je toliko simpatičan i šarmantan, ne čudi me što ga žene vole. Da nisam bila zauzeta vjerovatno bih teško odoljela njegovom šarmu", bila je iskrena Nela, pa dodala:

"Nisu mi se udvarale samo kolege, bila je i jedna koleginica. Ne mogu da kažem ko je ona, jer je udata, možda sada i nije više, ali znam da ima dijete. Evo reći ću samo ovo, prvo slovo njenog imena je M", zaintrigirala je pjevačica svojim odgovorom tada.