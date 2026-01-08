Ostrvo Grenland, sa oko 57.000 stanovnika, ima široku autonomiju od 1979. godine, dok su odbrana i spoljnopolitička pitanja u nadležnosti Danske.

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp i njegov tim „aktivno“ pregovaraju o potencijalnoj kupovini Grenlanda, najvećeg ostrva na svijetu, potvrđeno je iz Bele kuće. Iako Trampova administracija nije isključila mogućnost upotrebe vojne sile, portparolka Bele kuće Kerolajn Levit naglasila je da je prva opcija uvijek diplomatija.

„Predsjednik i njegov tim za nacionalnu bezbjednost trenutno aktivno razgovaraju o ovoj temi“, rekla je Levit novinarima 7. januara. BBC podsjeća da su i Danska i Grenland više puta istakli da ostrvo nije na prodaju.

Prema saopštenju Bele kuće, preuzimanje Grenlanda smatra se prioritetom nacionalne bezbjednosti SAD, a cilj je, kako je objašnjeno, jačanje američkog uticaja u Arktiku i suzbijanje rasta ruske i kineske aktivnosti u regionu.

Evropski lideri jasno su izrazili podršku Danskoj. U zajedničkom saopštenju Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španije i Danske istaknuto je da Grenland pripada svom narodu, te da samo Danska i Grenland mogu odlučivati o pitanjima svog suvereniteta. Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen pozvao je na dijalog „pun poštovanja“ i naglasio značaj međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta.

Ostrvo Grenland, sa oko 57.000 stanovnika, ima široku autonomiju od 1979. godine, dok su odbrana i spoljnopolitička pitanja u nadležnosti Danske. Većina Grenlanđana podržava nezavisnost od Danske, ali ankete pokazuju da postoji snažno protivljenje pripajanju SAD, koje već imaju vojnu bazu na ostrvu.

Trampova administracija dodatno je privukla pažnju javnosti nakon vojne operacije u Venecueli, u kojoj je uhapšen predsjednik Nikolas Maduro. Ovaj događaj, zajedno sa izjavama Trampovih savjetnika i objavama na društvenim mrežama, dodatno je pojačao spekulacije o američkim ambicijama prema Grenlandu.

Portparol Stejt departmenta je objasnio da SAD žele izgraditi trajne komercijalne i strateške odnose koji će koristiti i Amerikancima i Grenlanđanima, te da se zajednički sa saveznicima NATO-a intenzivno prati bezbjednost Arktika.

Američki državni sekretar Marko Rubio je u Kongresu naglasio da administracija SAD nije planirala invaziju, već razmatra kupovinu ostrva od Danske. Danska je zatražila hitan sastanak kako bi razjasnila američke pretenzije.

Grenland je ponovo u centru međunarodne pažnje, a diplomatski napori, potencijalni pregovori i reakcije evropskih saveznika pokazuju koliko su pitanja suvereniteta i strateške bezbjednosti osjetljiva u Arktiku.