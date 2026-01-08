Za decembar 2025. godine, ukupna naplata carinskih prihoda iznosila je 123,65 miliona eura, što je 14,41 miliona eura ili 13,19% više u odnosu na decembar 2024. godine, dok su bruto prihodi premašili plan za 4,20 miliona eura (3,52%).

Izvor: MONDO

Uprava carina Crne Gore saopštila je da je tokom 2025. godine ostvarila stabilan rast naplate carinskih prihoda, doprinoseći ukupnoj fiskalnoj stabilnosti i održivoj budžetskoj politici.

Kako navode iz Uprave, bruto naplata prihoda od januara do decembra 2025. iznosila je 1,41 milijardu eura, što predstavlja povećanje od 121,74 miliona eura, odnosno 9,41% u odnosu na isti period prethodne godine. Plan prihoda za taj period premašen je za 35,71 miliona eura (2,59%).

Rast naplate po vrstama dažbina

PDV pri uvozu: 930,44 miliona eura, što je više za 78,83 miliona eura ili 9,26% u odnosu na prethodnu godinu.

Akcize: 411,51 miliona eura, rast od 33,10 miliona eura ili 8,75%.

Carina: 69,99 miliona eura, što je povećanje od 9,57 miliona eura ili 15,85%.

Porez na kafu: 2,80 miliona eura.

Ostali prihodi: 265,93 hiljade eura.

Iz Uprave carina ističu da dosljedna primjena zakona i unaprijeđene administrativne procedure omogućavaju pravičnu i efikasnu naplatu svih budžetskih prihoda, čime se direktno doprinosi stabilnoj fiskalnoj politici Crne Gore.