Bajaga i Instruktori otvaraju Zeta fest: Spektakl na otvorenom

Autor Marija Vukčević
0

Koncert je počeo u 20:00 sati, a organizatori najavljuju veče ispunjenu hitovima koji su obilježili više generacija.

Bajaga i Instruktori otvaraju Zeta fest: Spektakl na otvorenom Izvor: Mondo - Marija Vukčević

Legendarni Bajaga i Instruktori stupiće večeras na pozornicu centralnog Trga u Golubovcima, otvarajući petodnevni Zeta Fest. 

Koncert je počeo u 20:00 sati, a organizatori najavljuju veče ispunjenu hitovima koji su obilježili više generacija. 

Manifestacija, koja će trajati od 11. do 15. oktobra, ima za cilj afirmaciju Zete kao kulturne destinacije i obogaćivanje turističke ponude. 

Direktorica Turističke organizacije Zeta, Tatjana Bojanić, izrazila je zadovoljstvo što prvi Zeta Fest otvara grupa čiji opus prelazi regionalne granice, te da će centralni trg biti pretvoren u “žarište dobrog zvuka i mladalačke energije”. 

Prema rasporedu, nakon večerašnjeg koncerta Bajage uslijediće nastupi Aerodroma, Regine, Riblje Čorbe i Crvene Jabuke. 

Organizatori su posebno naglasili da je festival zamišljen kao spoj tradicije i moderne produkcije, sa jasnim fokusom na kvalitet muzike i multigeneracijski program. 

Ulaz na koncert otvaranja je besplatan, uz očekivanje da će večerašnji nastup privući veliki broj publike iz cijele Zete, Podgorice i okolnih mjesta.

Pogledajte dio atmosfere: 

Pogledajte

00:40
bajaga
Izvor: Mondo / Marija Vukčević
Izvor: Mondo / Marija Vukčević

