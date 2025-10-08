Prema Zakon o lokalnoj samoupravi, rezultati referenduma su obavezujući za parlament opštine koja ga raspisuje.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Prije 33 godine stanovnici glavnog grada su na opštinskom referendumu odlučili da se grad više ne zove Titograd nego Podgorica… Poslije tri decenije organizuje se drugi opštinski referendum u Crnoj Gori. Dio stanovnika tadašnje Podgorice, a sada samostalne Opštine Zeta, moći će da se izjasni da li žele kolektor u svojoj opštini, izrađen za potrebe susjeda, prenosi Dan.

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović kazao je za RTCG da bi referendum trebalo da bude 14. decembra.

“Mi očekujemo i ne bi ga raspisali da nijesmo sigurni u to da je apsolutna većina građana Zete protiv izgradnje kolektora. Nama je ostalo još nekih 200 hiljada eura na toj poziciji i suguran sam da će mnogo manje novca biti potrebno”, rekao je Asanović.

Prema Zakon o lokalnoj samoupravi, rezultati referenduma su obavezujući za parlament opštine koja ga raspisuje.

Biće, dakle obavezujući za Zetu, ali ne i Podgoricu.

Pravnici koje je kontaktirala TVCG poručuju, ipak, da se uzme u obzir i činjenica da je gradnja Kolektora u Botunu predviđena Prostornim planom, koji je kao zakon izglasan u Skupštini, piše Dan.

Postavljaju onda pitanje da li Zeta na referendumu može izglasati nešto što je u startu nezakonito?