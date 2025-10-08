Prema Zakon o lokalnoj samoupravi, rezultati referenduma su obavezujući za parlament opštine koja ga raspisuje.
Prije 33 godine stanovnici glavnog grada su na opštinskom referendumu odlučili da se grad više ne zove Titograd nego Podgorica… Poslije tri decenije organizuje se drugi opštinski referendum u Crnoj Gori. Dio stanovnika tadašnje Podgorice, a sada samostalne Opštine Zeta, moći će da se izjasni da li žele kolektor u svojoj opštini, izrađen za potrebe susjeda, prenosi Dan.
Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović kazao je za RTCG da bi referendum trebalo da bude 14. decembra.
“Mi očekujemo i ne bi ga raspisali da nijesmo sigurni u to da je apsolutna većina građana Zete protiv izgradnje kolektora. Nama je ostalo još nekih 200 hiljada eura na toj poziciji i suguran sam da će mnogo manje novca biti potrebno”, rekao je Asanović.
Prema Zakon o lokalnoj samoupravi, rezultati referenduma su obavezujući za parlament opštine koja ga raspisuje.
Biće, dakle obavezujući za Zetu, ali ne i Podgoricu.
Pravnici koje je kontaktirala TVCG poručuju, ipak, da se uzme u obzir i činjenica da je gradnja Kolektora u Botunu predviđena Prostornim planom, koji je kao zakon izglasan u Skupštini, piše Dan.
Postavljaju onda pitanje da li Zeta na referendumu može izglasati nešto što je u startu nezakonito?