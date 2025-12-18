Mandić je kazao da je "ovo veliki i značajan dan" za NSD.

Predsjednik Nove srpske demokratije, Andrija Mandić i predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić su, uz saglasnost nadležnih partijskih organa, donijeli odluku o ujedinjenju u NSD, objavila je ta partija, prenose Vijesti.

„Danas naša politička porodica postaje još veća, snažnija i sadržajnija. Cijela Crna Gora zna da smo zajedno sa Markom Milačićem i saborcima iz Prave Crne Gore dugi niz godina bili na istoj strani - u borbi protiv nepravde, kriminala i diskriminacije, u borbi za slobodu, istinu i dostojanstvo građana Crne Gore. Rame uz rame smo koračali ulicama naše države, dijeleći i dobro i zlo, uvijek vođeni idejom da Crna Gora može biti zemlja pravde i slobode. Posebno sam ponosan što danas mogu da kažem da u redove Nove srpske demokratije dolazi ekipa na čelu sa Markom Milačićem, te da će svi članovi Prave Crne Gore donijeti novu energiju, novu snagu i novu vrijednost našem zajedničkom političkom timu.“

Milačić je kazao, kako je saopšteno na Fejsbuk stranici NSD-a, da je odluka donijeta "hladne glave i čvrstog razuma", koja se, kako je rekao, dugo spremala i nije donijeta preko noći, već kao „mali korak za srpsku političku scenu, a veliki i strateški za organizovanje srpskog naroda u Crnoj Gori u budućnosti.“

„Donijeli smo odluku da se ujedinimo sa Novom srpskom demokratijom, svjesni da vrijeme u kojem živimo traži sinergiju, organizovanost, slogu i zrelost. Vjerujem da je objedinjavanje srpskog biračkog tijela u Crnoj Gori ne samo politički racionalno, već i istorijski nužno i odgovorno. U novim okolnostima, pred složenim unutrašnjim i spoljnim izazovima, razjedinjenost slabi, a jedinstvo jača. Ne samo među biračima, nego i među političarima. Bez sujeta, bez ličnih ambicija ispred opšteg interesa, odlučili smo da saberemo snagu, iskustvo i kapacitete", kazao je Milačić.

Kazao je da su NSD i Mandić pokazali "političku postojanost i spremnost da nose teret odgovornosti u teškim vremenima".

"Naš današnji korak nije odricanje, već nadogradnja - spajanje ljudi, ideja i energije u ime zajedništva, težih odluka, krupnijih pokreta i stabilnije budućnosti. Ovo je poruka sloge. Poruka da znamo ko smo, ali i da znamo da samo zajedno možemo biti snažniji i politički relevantniji u godinama koje dolaze.“

Mandić je rekao da će Milačić u narednom periodu biti njegov stranački savjetnik za Evropsku uniju i međunarodne odnose, te da će biti na čelu Kancelarije NSD-a za „EU i međunarodne odnose“.

„Želim da istaknem da će Marko Milačić u narednom periodu biti moj stranački savjetnik za Evropsku uniju i međunarodne odnose, gdje će svojim znanjem i iskustvom dati značajan doprinos daljem unapređenju našeg odnosa prema evropskim procesima i interesima Crne Gore“, kazao je Mandić.

Milačić je poručio da "naša evropska politika u narednom periodu mora biti most između našeg tradicionalnog identiteta i modernih okolnosti."

"Mi ne biramo, niti želimo da biramo, između srpskog identiteta i Evropske unije. Vjerujemo da se budući put Crne Gore može graditi na autentičnim različitostima, a ne na vještačkim podjelama, te da je identitet i posebnost Srba u Crnoj Gori bogatstvo koje moramo sačuvati, zaštititi i razvijati u budućim političkim procesima", kazao je on.

Rekao je da "naš put nije izbor između onoga što jesmo i onoga čemu težimo, već sinteza koja izvire iz dubokih korijena našeg naroda i jasne vizije budućnosti Crne Gore." "Duboko vjerujemo da se budućnost ne gradi na odricanju, već na afirmaciji sopstvenog identiteta. Most između tradicije i modernosti nije prepreka - on je naša snaga. Samo narod koji zna ko je, šta je i gdje je njegovo mjesto u temeljima države može ravnopravno, dostojanstveno i slobodno graditi budućnost u većem okruženju."

Poručio je da NSD jasno stoji na pozicijama očuvanja srpskog jezika, kulture, vjere i identiteta, ali isto tako i na "ozbiljnoj, odgovornoj, dostojanstvenoj i vjerodostojnoj budućoj perspektivi Crne Gore". "Ta dva puta nisu suprotstavljena i za to postoje brojni primjeri širom zemalja Evropske unije.“

Milačić je istakao da će posebnu pažnju posvetiti međunarodnim odnosima.

„Kancelarija Nove srpske demokratije za EU i međunarodne odnose biće mjesto sistemskog, temeljnog i dugoročnog rada. Naš cilj jeste i biće izgradnja mostova prijateljstva i partnerstava - sa respektabilnim međunarodnim adresama, sa našom dijasporom, sa svima onima koji žele da pomognu stabilnu, prosperitetnu i kvalitetnu Crnu Goru."

Plan je, kako je kazao, da rade na jačanju i pozicioniranju NSD-a na međunarodnoj sceni, "polazeći od interesa srpskog naroda, ali i svakog građanina i cijele države."

"Bićemo faktor dijaloga i inkluzije - jer samo takav pristup donosi dugoročne rezultate. Ovo je put razuma, odgovornosti i zrelog političkog ponašanja. Ovaj put je otvoren svima koji žele dobro i prosperitet. Put koji ne nudi brza obećanja, ali put koji nudi stabilan put do cilja. Put koji sabira, a ne dijeli. Put koji je trajno usmjeren ka dobru srpskog naroda i budućnosti Crne Gore“, poručio je Milačić.

Mandić je kazao da je "ovo važan politički korak koji predstavlja nastavak jasne politike objedinjavanja i jačanja snaga koje se dosljedno bore za budućnost Crne Gore."

“Nova srpska demokratija danas otvorenih bratskih ruku dočekuje članove Prave Crne Gore, jer u NSD-u mi nismo samo politički istomišljenici - mi smo saborci i velika porodica. Zajedno ćemo nastaviti borbu za prava srpskog naroda u Crnoj Gori, ali i za puno poštovanje prava svih drugih naroda i građana koji čine bogatstvo i ljepotu naše zajedničke države. Naš cilj je ispravan, naš put je častan i naša namjera je plemenita“, rekao je Mandić.

Milačić se zahvalio i čestitao svim članovima, simpatizerima i biračima Prave Crne Gore koji su „sa nama podijelili teret turbulentnih političkih vremena od našeg osnivanja, pa sve do rušenja nedemokratskog režima nakon 30 godina vlasti.“

„Želim da se zahvalim i predsjedniku i svim članovima, simpatizerima i glasačima Nove srpske demokratije sa kojima smo do sada djelili sličnosti, a od sada zajedničku snagu, rad i potpuno jedinstvo. Vjerujem da nas čekaju mudre odluke, snažne borbe i čestiti rezultati kojih nijedna istorija, ma kojom rukom pisana neće stidjeti“, kazao je Milačić.