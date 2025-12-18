Ruski graničari ušli na teritoriju Estonije bez dozvole, incident na rijeci Narvi objavio estonski ministar unutrašnjih poslova.

Izvor: Screenshot/X@MFAestonia

Igor Taro, ministar unutrašnjih poslova Estonije, saopštio je da su trojica ruskih graničara prešla bez dozvole estonsko-rusku granicu u istočnom dijelu zemlje članice NATO.

"Razlog je nepoznat, ali nema prijetnje po bezbjednost Estonije" dodao je Taro, prenosi estonski javni servis ERR.

Nacvodi se da su oko deset časova u srijedu 17. decembra estonski graničari, koristeći opremu za nadzor, otkrili nekoliko ruskih graničara na amfibijskom gumenom čamcu (hoverkraftu) na rijeci Narvi u blizini lukobrana Vasknarva u okrugu Ida-Viru.

Hoverkraft se zaustavio kod kamenog lukobrana, koji se nalazi i na ruskoj i na estonskoj teritoriji na ulazu u Čudsko jezero.

Nakon toga su se trojica graničara iskrcala iz njega, a zatim prošetala pored objekta.

Time su ruski graničari prešli granicu iz Rusije u Estoniju, a zatim se vratili na rusku stranu lukobrana, pokazuje video koji je objavila estonska policija i pogranična služba (PPA).

Ruski graničari su se potom vratili u hoverkraft i otišli natrag na rusku stranu rijeke.

Erik Purgel, šef istočne prefekture PPA, rekao je da je reagovalo nekoliko estonskih graničnih patrola.

"Incident je zabilježen opremom za nadzor, a sproveden je i početni pregled na lukobranu. Uspostavljen je zvanični kontakt sa predstavnikom granične službe Ruske Federacije radi dobijanja objašnjenja" rekao je Purgel.

Estonska pogranična služba je takođe povećala broj patrola kako bi reagovala na bilo kakve dodatne incidente.

Sastanak između predstavnika granične službe zakazan je za četvrtak ujutru, a Estonija očekuje objašnjenje od Ruske Federacije, saopštila je PPA.

ERR navodi da će Ministarstvo spoljnih poslova Estonije pozvati otpravnika poslova ruske ambasade na razgovor.

Ministar policije Taro rekao je sinoć da Estonija ne razumije motive incidenta niti zašto se on dogodio.

"Nije bilo direktne bezbjednosne prijetnje, ali je Odbor za policiju i graničnu službu značajno povećao njihovo prisustvo i patrole" rekao je on.

Taro je objasnio da se incident dogodio u području gdje, da bi stigli do Čudskog jezera iz reke Narva, ruski brodovi moraju da zatraže pristup za prolazak preko estonske teritorije.

"Postoji dugogodišnji sporazum koji se tiče toga. Uvek su nas unaprijed obavještavali... Ovog puta nas nisu obavijestili i incident se dogodio" rekao je on.

Posljednjih godina, Estonija je postavljala pitanja o osoblju koje zapošljavaju ruske vlasti.

"Jedna od zabrinutosti koju imamo u vezi sa ruskom graničnom službom je da je kvalitet njihovog osoblja postao izuzetno nedosljedan posljednjih godina, iz razumljivih razloga oni više nemaju redovno osoblje. Ljudi se dovode iz drugih regiona. Ovo je problem koji se stalno ponavlja" rekao je Taro.

Na pitanje zašto graničari nisu pritvoreni, Taro je rekao da su se već vratili na rusku teritoriju prije nego što je to moglo da se uradi.

"Nismo u poziciji da idemo u dubinu Rusije da bismo ih uhapsili" kazao je Taro.

Taro nije mogao da kaže da li je incident možda bio još jedna provokacija Rusije.

"Nemamo jasnih pokazatelja po tom pitanju. Zato je sastanak predstavnika pograničnih službi zakazan za četvrtak" rekao je on.

Ministar je rekao da su ruski graničari bili na teritoriji Estonije oko 20 minuta.

ERR navodi da su posljednjih godina incidenti na estonsko-ruskoj granici postali češći.

U maju 2024. ruska granična služba je uklonila više od desetak plutajućih demarkacionih bova sa rijeke Narva.

U septembru ove godine tri ruska borbena aviona su narušila vazdušni prostor Estonije na 12 minuta.

Narednog mjeseca uniformisani i naoružani ruski muškarci viđeni su u Saatse Bootu na jugu Estonije, dijelu ruske teritorije kroz koji Estonci mogu da prolaze u okviru dugogodišnjeg sporazuma.

Estonija je sada izgradila obilaznicu oko tog dijela puta.

U novembru je takođe na gliseru ruske Obalske straže na granici Estonije na reci Narvi razvijena zastava "Vagnera", plaćeničke organizacije koju je vodio pokojni Jevgenij Prigožin.