Jak zemljotres u Jadranskom moru.
Snažan zemljotres magnitude 4,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je večeras Jadransko more, navodi "EMSC, evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je lociran u Jadranskom moru, na dubini od oko 10 kilometara.
Potres se osjetio u većem dijelu Hrvatske. Za sada nema izvještaja o pričinjenoj materijalnoj šteti ili o povrjeđenima.
#Earthquake(#potres) possibly felt 19 sec ago in#Croatia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake)December 17, 2025
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!pic.twitter.com/aiS3yeg6kM