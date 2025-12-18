U toku je antiteroristička akcija u jugozapadnom Sidneju, tačnije u gradiću Liverpulu. Uhapšeno je sedmoro ljudi zbog sumnje da spremaju "nasilan čin".

Izvor: Screenshot/X@thesniperx15

Teško naoružana policija privela je sedmoricu muškaraca u jugozapadnom Sidneju nakon što je dobila podatke da se možda planira "nasilni čin".

Policajci u maskirnim uniformama, naoružani automatskim puškama, viđeni su kako u četvrtak popodne opkoljavaju muškarce u blizini ulica Sent Džordž i Kempbel u gradiću Liverpul kod Sidneja.

Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da su pripadnici taktičkih jedinica reagovali na informacije da je moguće planiranje nasilnog čina, što je dovelo do presretanja dva automobila u okviru istrage.

Svjedoci navode da su policijska terenska vozila tokom zaustavljanja udarila u prednji dio bijelog automobila. Policija je potvrdila da sedmorica muškaraca trenutno sarađuju sa istražiteljima dok se istraga nastavlja.

BREAKING: 5 hombres de aspecto de Oriente Medio arrestados en Liverpool, Sídney. Aparentemente llevaban armas en el coche. Parece que el yihadismo está fuerte en Australia y la "teorías" de@AlboMapuntan en una dirección equivocada.pic.twitter.com/3cpbb0Ysyg — THE SNIPER (@thesniperx15)December 18, 2025

"U ovom trenutku policija nije utvrdila bilo kakvu povezanost sa aktuelnom policijskom istragom terorističkog napada u Bondiju" navodi se u saopštenju policije.

Snimci prikazuju pripadnike protivterorističkih jedinica u maskirnim uniformama, naoružane dugim cijevima, kako hapse i stavljaju lisice muškarcima. Navodi se da je policijski "lend kruzer" udario namjerno u bijeli "hjundai" u kojem su se nalazile tri osobe.

Osumnjičeni su viđeni kako leže na zemlji sa lisicama na rukama nakon što su policajci uspješno presreli vozilo na raskrsnici u gradiću Liverpul.

"Policijska operacija je u toku u Ulici Džordž u Liverpulu. Ne postoji trenutni rizik po zajednicu. Više informacija biće dostupno kasnije danas" saopštila je policija.

Ayer, el primer ministro Albanese@AlboMPanunció leyes más estrictas contra la incitación al odio y un grupo de trabajo de 12 meses contra los "predicadores del odio". El jueves, la policía táctica embiste vehículos en los suburbios de Sídney cerca de una escuela.https://t.co/4rfchQaMkXpic.twitter.com/l1MMME2klN — THE SNIPER (@thesniperx15)December 18, 2025

Lokalni mediji prenose da je policija Novog Južnog Velsa dobila obavještajne podatke da su osobe planirale da odu na plažu Bondi nakon putovanja iz Melburna. Policija je navela da je hapšenje sprovedeno kao mjera opreza u svjetlu pucnjave u Bondiju.

Podsjetimo, dvojica napadača otvorila su vatru na čuvenoj sidnejskoj plaži, ubivši 16 ljudi, uključujući desetogodišnju djevojčicu. Australijske vlasti su saopštile da su osumnjičeni, otac i sin, bili inspirisani terorističkom organizacijom Islamskih država.

Sadžid Akram (50), kojeg je policija ubila na licu mjesta, i njegov 24-godišnji sin Navid izveli su najtežu masovnu pucnjavu u novijoj istoriji Australije.

La policía de Nueva Gales del Sur, fuertemente armada, embistió un Hyundai blanco en Liverpool, Sídney, esta mañana. Al menos cinco hombres salieron del vehículo, atados con bridas, boca abajo en la acera. Armamento pesado. Unidades tácticas.pic.twitter.com/x2owpSDCXH — THE SNIPER (@thesniperx15)December 18, 2025

Navid je u razmjeni vatre s policijom zadobio teške povrede, ali se od tada oporavlja. Nakon što se u utorak probudio iz kome, optužen je za 59 krivičnih dela, uključujući 15 tačaka za ubistvo i jednu tačku za izvršenje terorističkog čina.

Među optužbama su i 40 tačaka za ranjavanje sa namjerom ubistva, postavljanje eksploziva u ili blizu zgrade, pucanje iz vatrenog oružja sa namjerom nanošenja teških tjelesnih povreda, kao i javno isticanje terorističkog simbola.

Uhapšen je na licu mjesta tokom nedjeljne masovne pucnjave i prebačen u bolnicu sa kritičnim povredama. Njegov slučaj je trebalo da bude razmatran pred sudom u srijedu popodne.

Australijski premijer Entoni Albanezenazvao je napad "činom čistog zla" i rekao da je "namjerno bio usmjeren" protiv jevrejske zajednice.

Stotine ožalošćenih okupile su se kako bi se oprostile od najmlađe žrtve stravičnog terorističkog napada na plaži Bondi. Desetogodišnja Matilda pogođena je u stomak pred svojom šestogodišnjom sestrom kada su napadači otvorili vatru.

Ožalošćeni su noseći šarene bukete cvijeća i grleći se u bolu, okupili u Memorijalnoj hali "Hevra Kadiša" u Sidneju, jevrejskoj pogrebnoj ustanovi zaduženoj za tradicionalne pogrebne obrede.

Neki su nosili balone sa likovima bumbara, aludirajući na nadimak djevojčice "Matilda Bi". Fotografije snimljene samo nekoliko sati prije nego što su ispaljeni prvi hici prikazuju Matildu kako mazi životinje u mini-zoo vrtu i smiješi se nakon oslikavanja lica.