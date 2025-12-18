Kako je saopšteno, projekat je usklađen sa nacionalnim razvojnim prioritetima Crne Gore i strateškim dokumentima u oblasti održivog razvoja, turizma, poljoprivrede i ruralnog razvoja do 2030. godine.

Izvor: YOUTUBE/WORLD BANK/SCREENSHOT

Kroz Projekat razvoja ribarstva i poljoprivredno-prehrambenog sektora otpornog na klimatske promjene biće finansirana izgradnja prve moderne ribarske luke u Crnoj Gori, koja će se nalaziti na rtu Đeran, na Velikoj plaži u opštini Ulcinj. Luka će biti opremljena savremenom infrastrukturom i pratećim uslugama, uključujući hladnjače, rashladne jedinice, pakovanje i distribuciju ribe, kao i sisteme za snabdijevanje ledom, čime će se unaprijediti konkurentnost ribarstva i smanjiti gubici nakon ulova.

U okviru projekta biće finansirano i osnivanje Regionalne kancelarije Agencije za plaćanja, s ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta Crne Gore za sprovođenje Zajedničke poljoprivredne politike EU i usklađivanje sa evropskim direktivama o direktnoj podršci poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Iz Svjetske banke navode da će Agencija za plaćanja unaprijediti dostupnost usluga poljoprivrednicima, povećati efikasnost obrade plaćanja i podržati primjenu Integrisanog administrativnog i kontrolnog sistema, ključnog za upravljanje subvencijama i praćenje usklađenosti.

Projekat će, takođe, doprinijeti uspostavljanju ekološki održivog sistema za prikupljanje i preradu nusproizvoda životinjskog porijekla, u skladu sa regulativom EU i domaćim zakonodavstvom, uz prateće institucionalne reforme i programe jačanja kapaciteta, prenosi Dan.

Šef kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Kristofer Šeldon istakao je da su investicije u ribarstvo i poljoprivredno-prehrambeni sektor od ključnog značaja za ruralna domaćinstva i napredak Crne Gore ka članstvu u EU, naglašavajući da će projekat doprinijeti izgradnji otpornije i konkurentnije ekonomije.