Igrao Cecinog ljubavnika, a nakon 27 godina se saznala istina o svemu: Lukasu "skinuo" bivšu, a ovaj mu spasio ženu

Folk pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović tokom karijere snimila je brojne muzičke spotove koji su više ličili na kratke filmove nego na klasične video-zapise, a među njima se posebno izdvaja ekranizacija pesme "Kukavica". Iza tog spota krije se zanimljiva i do sada manje poznata priča.

U ulozi glavnog junaka pojavio se Goran Andrejić, koji je opčinio pripadnice ljepšeg pola, a nakon emitovanja spota dobio je i nadimak po samoj pjesmi, te su ga zvali Goran Kukavica.

Ono što do sada skoro nije bilo otkriveno, da je uloga djevojke koju on u spotu vara sa Cecom pripala Tatjani koju je Goran oženio godinu dana nakon video ostvarenja.

Prema tvrdnjama upućenih oni su se i upoznali na snimanju spota, a ljubavne varnice odmah su sjevnule među njima. Ceca je godinu dana nakon izlaska pjesme bila gošća na njihovom vjenčanju, a mladencima te večeri je otpjevala upravo "Kukavicu".

- 7. maja '94 oženio se Cecin ljubavnik iz "Kukavice" (i to sa svojom "ženom" iz "Kukavice" - manekenkom Tatjanom), a na svadbi im je pjevala Ceca. I to "Kukavicu" - stoji u opisu jedne slike sa vjenčanja Gorana i njegove supruge a na kojoj se vidi i Ceca.

Afera koja je potresla estradu

Inače, Goran se svojevremeno našao u centru skandala nakon navoda da je bio ljubavnik Nataše, druge supruge folkera Ace Lukasa.

Paradoks čitave situacije je taj što je Lukas, prema sopstvenim riječima u autobiografskoj knjizi, u to vrijeme upravo Goranovoj ženi pružio životnu pomoć – pomogao joj je da se izbori sa leukemijom.

U svojoj knjizi Lukas je opisao dramatične detalje:

"Kad sam se zaljubio u Natašu, došao sam kući i počeo da pakujem stvari. Napustio sam ženu Cecu. Tokom mog boravka u Americi Nataša je našla drugog čovjeka, kome sam spasao ženu. Bolovala je od leukemije i živjeli su u mom stanu u Hajdelbergu. Našao sam bolnicu u kojoj će se liječiti. Tu je operisana. Momak je lijep, zgodan, snažan. Pojavio se u spotu Cece Ražnatović. Klasičan vaćaroš. Sad su Nataša i on muž i žena".

Inače, Goran danas živi daleko povučenijim životom, a na mrežama jedino postoji fotografija koja je osvanula na Cecinom profilu kada su se jednom prilikom našli u istom društvu.

