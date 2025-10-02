Predlog za raspitivanje opštinskog referenduma, koji je pokrenula koalicija "Za budućnost Zete", potpisao je 21 odbornik SO Zeta.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Opštinski referendum radi izjašnjavanja građana o gradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u Botunu održaće se 14 decembra.

Na referendumu građani će se izjasniti odgovarajući na pitanje "Da li ste za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu". Na glasačkom listiću će imati dva ponuđena odgovora koja će zaokružiti "za" ili "protiv". Pravo izjašnjavanja na referendumu imaju građani koji imaju i biračko pravo na izborima. U odluci, koja će se naći pred odbornicima na sjednici koja će ovih dana biti zakazana po hitnom postupku, navodi se da će SO Zeta u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ove odluke imenovati komisiju za sprovođenje referenduma. Ova odluka, kako se navodi, stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu, prenosi Dan.

Predlog za raspitivanje opštinskog referenduma, koji je pokrenula koalicija "Za budućnost Zete", potpisao je 21 odbornik SO Zeta. Potpis su dali odbornici ove koalicije, Demokrata, nezavisni odbornici Nikola Rajović i Lidija Panić. Ovu inicijativu nijesu podržali odbornici DPS-a.