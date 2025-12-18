Cio Sava Centar gledao kako igra Jelena Tomašević: Ovakvu je nismo vidjeli, lomi iz kuka, a Ivan je guta pogledom

logo
Autor Jelena Sitarica
Jelena Tomašević se sjajno provela na koncertu kolege, Saše Kovačevića, a nakon što je objavila video, mnogi su komentarisali isto - ovako opuštenu je nikada nismo vidjeli

Cio Sava Centar gledao kako igra Jelena Tomašević: Ovakvu je nismo vidjeli, lomi iz kuka, a Ivan je Izvor: Instagram/jelenatomasevic_official

Jelena Tomašević i njen suprug Ivan Bosiljčić podržali su Sašu Kovačevića na njegovom prvom koncertu u Sava Centru, a kako su se proveli najbolje pokazuje video koji je pjevačica objavila na svom profilu.  

Jelena se na koncertu kolege potpuno opustila, te je zaplesala u vrelom latino ritmu, uvijajući kukovima. 

Izvor: Instagram/jelenatomasevic_official

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Pjevačica je vrelim plesom na koncertu Kovačevića privukla poglede mnogih, a rijetko ko je mogao da skine pogled sa njene figure koja je još više došla do izražaja u uskoj toaleti. 

Mnogi su komentarisali da pjevačicu nikada nisu vidjeli ovako opuštenu, a komplimenti na račun izgleda i seksepila samo su se ređali. 

U jednom trenutku se u kadru našao i njen suprug Ivan koji je svoju lijepu ženu "gutao" pogledom sa velikim osmjehom na licu, zbog čega nisu izostali komentari. 

"Ovako češće", "Nađite nekoga da vas gleda kao Ivan Jelenu", "Džej Lo ti li si", "Sad ga lomi", "Prezgodna", pisali su ljudi.

Inače, Jelena Tomašević nedavno je gostovala u MONDO podkastu "Nešto moje" gdje je prvi put govorila o porodici, karijeri i braku sa Ivanom, a ukoliko ste propustili tu epizodu, poslušajte na snimku u nastavku šta je sve otkrila:

Mondo podkast "Nešto moje" - Jelena Tomašević
Izvor: YouTube/MONDO portal

Tagovi

Jelena Tomaševic ples ivan bosiljčić koncert Saša Kovačević

