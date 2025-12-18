Lideri Evropske unije u četvrtak odlučuju kako da finansiraju Ukrajinu u 2026. i 2027. godini, a plan o korišćenju zamrznute ruske imovine izazvao je ozbiljan spor, prije svega zbog protivljenja Belgije.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Lideri Evropske unije će u četvrtak odlučiti kako da finansijski pomognu Ukrajini 2026. i 2027. godine u borbi protiv ruske invazije, pri čemu je korišćenje ruske imovine zamrznute u EU poželjna opcija, ali se Belgija snažno protivi tome.

EU nastoji da nastavi da finansira Ukrajinu i njenu borbu jer ruski rat vidi kao prijetnju po sopstvenu bezbjednost. Lideri EU takođe žele da pokažu sposobnost i snagu evropskih zemalja nakon što ih je američki predsjednik Donald Tramp prošle nedjelje nazvao "slabim".

S obzirom na to da američka finansijska pomoć Kijevu pod Trampovom administracijom presušuje, a nacionalni budžeti zemalja EU su već pod pritiskom, EU želi da iskoristi 210 milijardi eura imovine ruskih centralnih banaka zamrznute unutar bloka kao osnovu za zajam Ukrajini.

Ulog je visok jer će bez finansijske pomoći EU, Ukrajina ostati bez novca u drugom kvartalu sljedeće godine i najvjerovatnije će izgubiti rat od Rusije, što bi, kako se EU plaši, moglo da približi prijetnju ruske agresije.

"Ako ne pronađemo odgovor na to pitanje (o tome kako finansirati Ukrajinu 2026. i 2027. godine), nećemo omogućiti Ukrajini da se brani. To bi imalo ozbiljne implikacije... po bezbjednost ostatka Evrope. To bi takođe imalo ozbiljne implikacije po kredibilitet Evrope i naglasilo bi da smo slabi koliko Tramp očigledno misli da jesmo", rekao je visoki diplomata EU.

Zajam jedina opcija?

Jedna od opcija finansiranja mogla bi biti da EU prikupi novac zaduživanjem iz budžeta EU, a zatim da novac pozajmi Ukrajini, ali takav potez bi zahtijevao jednoglasnost 27 zemalja EU, a Mađarska, prijateljski nastrojena prema Moskvi, već je rekla da će uložiti veto.

Druga mogućnost bila bi da svaka zemlja EU koja to želi sama prikupi novac na tržištu i proslijedi ga Kijevu, ali to bi značilo povećanje već visokog nivoa duga i deficita i nedostatak dugoročne finansijske sigurnosti za Ukrajinu.

Diplomate su rekle da je korišćenje ruske imovine stoga u praksi "jedina opcija" i da je većina zemalja favorizuje jer obezbjeđuje veliku sumu za Ukrajinu bez povećanja državnog duga ili trenutnog fiskalnog napora.

Ali da bi ga iskoristili, lideri EU prvo moraju da ubijede Belgiju, koja drži 185 milijardi eura od ukupno 210 milijardi eura zamrznutih u Evropi, da joj neće ostati račun ako Rusija pobijedi na međunarodnim sudovima zbog tog plana.

Većina zemalja EU je spremna da pruži takve garancije. Međutim, belgijski premijer Bart de Vever tvrdio je da, pošto bi odšteta dosuđena Rusiji u uspješnom sudskom postupku mogla daleko premašiti iznos koji Belgija ima, a suđenje bi moglo da traje mnogo godina, on u stvari treba blanko ček od drugih vlada na neodređeno vrijeme.

"Postoje ograničenja u garancijama koje države članice mogu dati. De Vever izgleda želi neodređene garancije, a nijedna država članica EU ne može da ponudi neodređene garancije. Nijedna vlada EU ne može da ode u svoj parlament da traži neodređene garancije za neodređene iznose eura. To jednostavno nije moguće", rekao je drugi visoki diplomata EU.

Razgovori među liderima u četvrtak će se stoga fokusirati na sužavanje obima garancija na oblik koji bi bio prihvatljiv drugim zemljama EU, rekli su diplomate, naglašavajući da će se pronaći finansijsko rješenje za Ukrajinu.

"Ovo nije Evropski savjet gde možemo da se raziđemo u petak i da nemamo ništa. Dakle, rješenje će biti dostupno u petak ujutru", rekao je treći visoki diplomata EU.