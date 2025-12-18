Јutros je u više osnovnih škola širom Republike Srpske stigao e-mail prijetećeg sadržaja o mogućoj eksploziji.

Izvor: Youtube/TOK TV/Printscreen

Policijski službenici postupaju po navedenim prijavama u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP-a u slučaju prijetnje o postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom.

U školama će prvo biti izvršen kontradiverzioni pregled, javlja RTRS.

Dojave o postavljenim bombama jutros su dobile škole u Banjoj Luci, Prnjavoru, Laktašima, Trebinju i Doboju, Prijedoru, Novom Gradu...

U prijetećem mejlu koje su dobile škole širom Srpske piše da je "Eksploziv postavljen na školskom terenu" i traži se novac kako bi se izbegla eksplozija.

"Mi smo pravi muslimani, ratnici Islamske države i ne odobravamo pritisak i uticaj evropskih država u Bosni. Želimo da svi evropski lideri imaju grkljane i njihove porodice spaljene. Naš cilj je uspostaviti kalifat u Evropi", objavila je RTRS.

Jedna od škola koja je primila ovaj preteći mejl je i Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić" u Banjaluci, a kako kaže direktorka Tatjana Vilendečić za "Nezavisne novine" preduzeli su sve akcije i policija obavlja protivdiverzioni pregled.

"U mejlu piše da je na školskom terenu postavljena eksplozivna naprava, sadržaj je jako ružan, ne bih ga citirala, ali naslonjen je na nacionalnu osnovu, usmjeren protiv hrišćanstva generalno. Djeca su evakuisana, policija je stigla na lice mjesta i obezbjeđuje teren, sve objekte u školi", kazala je Vilendečića za banjalučke Nezavisne novine.

U svim gradskim osnovnim školama u Prijedoru, nekim područnim, kao i u jednoj u Novom Gradu nastava je prekinuta, a učenici su pušteni kućama.

Učenici su pušteni kućama, a policija će izvršiti pregled školskih objekata.