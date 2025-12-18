V. M. nakon prijema u bolnicu nije želio da kaže policiji ko ga je povrijedio, niti šta je bio povod za sukob.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su maloljetnog F. G. (14) zbog sumnje da je u subotu, nakon brutalnog sukoba u naselju Voždovac, nožem teško povrijedio svog vršnjaka V. M. (14).

Incident se dogodio u naselju Voždovac tokom proteklog vikenda. Povređeni dečak zadobio tešku povredu grudnog koša nožem i nalazi se pod ljekarskim nadzorom.

Kako se saznaje, incident se dogodio proteklog vikenda, a epilog sukoba je hospitalizacija jednog dječaka i privođenje drugog pod najtežom optužbom.

Prema informacijama iz istrage, V. M. je zadobio jezivu povredu - nož mu je zarinut direktno u grudi. On je hitno prevezen u Univerzitetsku dječju kliniku u Tiršovoj ulici, gde mu je ukazana pomoć. Iako su povrede opasne po život, dječak je trenutno pod nadzorom ljekara.

Ono što ovaj slučaj čini specifičnim jeste držanje povrijeđenog dečaka pred istražnim organima. Nezvanično, V. M. nakon prijema u bolnicu nije želio da kaže policiji ko ga je povrijedio, niti šta je bio povod za sukob.

Inspektori uspjeli da identifikuju osumnjičenog uprkos "zakonu ćutanja"

Uprkos ovom "zakonu ćutanja", beogradski inspektori su operativnim radom na terenu uspjeli da identifikuju osumnjičenog F. G. i liše ga slobode.

Osumnjičeni maloljetnik priveden je u Više javno tužilaštvo u Beogradu, tačnije u Odjeljenje za maloljetnike. Na teret mu se stavlja ubistvo u pokušaju.

Sudija za maloljetnike će odlučiti o daljim mjerama i eventualnom pritvoru. Istraga je i dalje u toku, a policija provjerava da li je sukob bio zakazan i da li je u njemu učestvovalo više osoba.

