Stanovnici Zete će se na referendumu izjasniti da li žele da se u Botunu gradi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Inicijativu o opštinskom referendumi pokreće vladajuća koalicija Za budućnost Zete. Od predsjednika Skupštine opštine Zeta Nebojše Domazetovića traže sazivanje vanredne sjednice na kojoj će se donijeti odluka o raspisivanju referenduma, kako prenosi Dan.

O raspisivanju opštinskog referenduma SO odlučuje većinom glasova ukupnog broja odbornika. U članu 119 Statuta Opštine piše da se opštinski referendum, između ostalog, može raspisati radi prethodnog izjašnjavanja građana o izgradnji objekata infrastrukture od interesa za Opštinu, zatim pitanjima od značaja za unapređenje i zaštitu životne sredine.

"Inicijativa za raspisivanje referenduma u narednim danima biće podnesena predsjedniku Skupštine Opštine Nebojši Domazetoviću, nakon čega će Skupština donijeti odluku. Formiraće se komisija za sprovođenje referenduma, koja će osigurati transparentnost i zakonitost procesa, uz imenovanje glasačkih odbora koji će garantovati pravilnost glasanja. Referendum će biti održan u roku od 45 do 90 dana, a rezultati objavljeni u Službenom listu najkasnije 15 dana nakon glasanja", rekao je Aleksandar Marković, potpredsjednik Opštine Zeta, kako prenosi Dan.

On kaže da će odluka na referendumu biti donesena većinom glasova građana koji izađu na glasanje, pod uslovom da izlaznost bude većinska.

"Pozivamo sve građane Zete da iskoriste svoje pravo i aktivno učestvuju u ovom demokratskom procesu. Naša obaveza je da zaštitimo interese Zete i njenih građana. Zajedno ćemo odlučiti o budućnosti naše opštine, vodeći računa o očuvanju životne sredine i dobrobiti zajednice", kazao je Marković.

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović je rekao da su željeli da donesu odluku na kojoj će građani na transparentan način odlučiti da li žele kolektor ili ne, kako prenosi Dan.

"Želimo da ovaj referendum bude potpuno transparentan pa pozivamo predstavnike Glavnog grada i državne organe, predstavnike NVO da zauzmu mjesta u komisijama i na biračkim mjestima. Poštovaćemo svaku odluku koju donesu građani", kaže Asanović.

On se osvrnuo i na građevinsku dozvolu koju je Glavni grad zatražio od Ministarstva prostornog planiranja.

"U januaru 2024. godine stigao je zahtjev od ministarstva kojim je tada rukovodio Janko Odović da damo saglasnost za izmještanje dalekovoda koji je nužan uslov za gradnju kolektora. Naš odgovor je glasio da nijesmo saglasni sa nacrtom UT uslova niti smo saglasni sa izmještanjem dalekovoda", kaže Asanović.

Opštinski odbor i odbornički klub DNP-a Podgorica pozivaju SDT da ispita ugovor koji je bivši gradonačelnik Ivan Vuković potpisao sa dvije turske firme za izgradnju kolektora u Botunu. U saopštenju navode da je ugovor potpisan u trenutku kad nijesu bili završeni elaborati o uticaju na životnu sredinu.

"Posebno je zabrinjavajuće da se od 33 miliona dobijenih grantova već isplatilo preko 13 i po miliona na tzv. konsultantske usluge, i kupilo 80 odsto zastarele opreme, bez konsultacija i saglasnosti stanovnika Botuna što je obaveza koja proističe iz Arhuske konvencije", saopštili su iz DNP-a.

Opštinski odbor poziva gradonačelnika Sašu Mujovića da objavi ugovor koji je potpisao Ivan Vuković i da objasni javnosti kako to Podgorica gubi 100 miliona eura, i u kom to članu ugovora piše.

"Potpisati štetni ugovor je krivično djelo, i obaveza je tužilaštva da po službenoj dužnosti formira predmet protiv Ivana Vukovića. Pozivamo Mujovića da u svojim javnim nastupima smanji zapaljive i isključive poruke koje dodatano stvaraju tenzije kroz targetiranja građana Botuna i Zete. Mujović pod hitno treba da povede dijalog sa građanima Botuna i predstavnicima Opštine kako bi se doprinijelo smirivanju tenzija i pronalasku rješenja koje neće ugroziti životnu sredinu u Botunu i Gornjoj Zeti", saopštili su iz DNP-a.

Asanović je rekao da su napisali žalbu Agenciji za zaštitu životne sredine, zbog, kako je naveo, nepotpunog i pogrešnog utvrđenog činjeničnog stanja u elaboratu o uticaju na životnu sredinu. Ministarstvo ima 45 dana da odluči po toj žalbi. On je objasnio da su u dopisu Agenciji naveli da traže da se uključe u postupak izdavanja građevinske dozvole kao zainteresovana stranka u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. Juče su predali i dopis Ministarstvu prostornog planiranja tražeći da se donese rješenje o prekidu postupka do rješavanja po žalbi koju je Opština predala, kako prenosi Dan.

Šef kluba odbornika koalicije Za budućnost Zete Vesko Rašović rekao je da se čitavo vrijeme pokušava predstaviti da je riječ o izmanipulisanoj grupi građana, a ne o svim stanovnicima Botuna i čitave Zete.

"U poslednje vrijeme se pokušava nametnuti mišljenje da je ovo borba jednog čovjeka i njegovih pristalica ali činjenice govore drugacije. Ovo je borba svih građana Zete za opstanak na ovim prostorima. Niko ne može osporiti da je ovo područje godinama devastirano. Ovih dana smo svjedoci neviđene hajke koja se digla na rukovodstvo Opštine, na istaknute pojedince i sve građane Zete koji se protive kolektoru. Posebno nas iznanđuje da se u ovi hajku uključio i dio evroparlamentaraca koji hoće da odluče gdje će biti kolektor. Građani Zete po pitanju kolektora su jedinstveniji nego ikad", rekao je Rašović.

Preduzeće Vodovod 22. septembra predalo je Ministarstvu prostornog planiranja zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Rok u kojem ovaj državni organ treba da odluči po ovom zahtjevu je 30 dana, odnosno do 22. oktobra. Buduće postrojenje je planirano na lokaciji koja obuhvata deset katastarskih parcela u KO Botun i osam katastarskih parcela u KO Dajbabe. Sve one nalaze se u zahvatu DUP-a Industrijska zona KAP-a, kako prenosi Dan.