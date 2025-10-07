"Stigao sam da se oprostim, pjevao sam mu tiho": Dino Merlin o emotivnom poslednjem susretu s Halidom u bolnici

Prije nekoliko dana, Merlin je posjetio Halida u bolničkoj sobi, ne sluteći da će to biti njihov poslednji susret.

Dino Merlin, dugogodišnji prijatelj i kolega Halida Bešlića, oprostio se od legende narodne muzike dirljivim riječima koje je podijelio s javnošću na instagramu, nakon što je Bešlić preminuo u sarajevskoj bolnici.

"Veliki, neponovljivi Halid Bešlić. Topla duša bosanska. Bez hile, bez koristi za sebe", započeo je Merlin.

"Stigao sam da se oprostim. Kišna, oktobarska sarajevska noć. Pjevao sam mu tiho našu pjesmu. Kao da se u trenutku blago nasmiješio. Bijele, čiste priglavke. Dugo sam ih milovao i mislio: 'Putuj, bijela ptico, ti imaš s čim pred Gospodara.' Volim te mnogo. Tvoj Dino," napisao je u emotivnoj objavi na instagramu.

Ovaj intimni oproštaj još jednom potvrđuje koliko je Halid bio voljen i poštovan među kolegama, ali i koliko su njegove pjesme i njegova ličnost ostavili dubok trag u ljudima.

