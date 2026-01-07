logo
Baka za Božić dobila poklon kakav je željela cijelog svog života: Spremite maramice, ovo je da srce prepukne

Autor Jelena Sitarica
Jedan unuk odlučio je da obraduje svoju baku za praznike, a njena reakcija rasplakala je internet

Baka za Božić dobila poklon kakav je željela cijelog svog života: Spremite maramice, ovo je da srce Izvor: TikTok/printscreen/elle.nic

Koliko je malo potrebno za sreću dokaz je video koji ponovo kruži internetom, a koji je nastao prošlog Božića. Rekli bismo - u pravo vrijeme da nas podsjeti da život čine sitnice. 

Baka, koja je zvijezda viralnog snimka dobila je poseban poklon od svojih unuka koji su riješili da je posebno iznenade za praznike. 

Nakon što otvori kutiju, u nevjerici gleda šta su joj unuci kupili, a zbog iskrene i, rekli bismo čiste i djetinje reakacije, mnogi su u njoj vidjeli djevojčicu koja je o ovakvom poklonu nekada mogla samo da mašta.

Pogledajte:

@elle.nicShe loved it❤️#merrychristmas#christmas#present#presents#grandma#family#fyp#foryou♬ Have Yourself a Merry Little Christmas - Judy Garland

"Odrasla je tokom perioda velike depresije na farmi, a roditelji nikada nisu imali novca da joj priušte ovako nešto. Obožava je", stoji uz video.

Emotivni prizor razniježio je mnoge: "Ne plačem ja, već vi", "Baka je željela samo jednu lutku, a pojedina djeca danas su nezadovoljna i nesrećna sa svom tehnologijom i gomilom igračaka", "Tako bih volio da je zagrlim", nizali su se komentari.

Božić poklon lutka

