Direktor Kiničkog centra čuo se sa Halidom prije njegove smrti: Pjevač mu se zahvalio zbog jedne stvari

Autor Ana Živančević
0

Vlado Đajić poslao je sliku legendarnom Halidu Bešliću prije njegove smrti.

Direktor Kiničkog centra čuo se sa Halidom prije njegove smrti Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini posle borbe sa opakom bolesti.

Tokom hospitalizacije, Halid je dobijao brojne poruke podrške kako od fanova, tako i od kolega, a tada se oglasio direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić. Vlado je poslao Bešiću sliku, koji su napravili korisnici Down syndrom centra u Banjoj Luci.

Nakon toga je objavio i prepiske s Bešlićem u kojima mu je legendarni pjevač otkrio da je drže u bolničkoj sobi i poručio da ih voli.

"Naš dragi Halid nam se zahvalio na lijepim željama za što skorijim ozdravljenjem. Volimo te svim srcem - ja i moji drugari iz Daun sindrom centra Banja Luka."

Inače, od ranije je poznato da su Đajić i Bešlić prijatelji, a Đajić mu je spasio život tako što je otkrio suženje na krvnim sudovima

