Izvor: Profimedia/Independent Photo Agency

Nikola Krstović blistao je na Božić u Bolonji, gdje je reprezentativac Crne Gore bio dvostruki strijelac u pobjedi Atalante nad Bolonjom 2:0 u 19. kolu Serije A. Igrač iz Zete od prvog minuta pokazao je glad za golom, a trener Rafaele Paladino nije krio oduševljenje njegovom partijom.

„Grandissima partita! Sjajna utakmica“, rekao je Paladino, ističući da Krstović zaslužuje veću minutažu u narednim mečevima. Napadač Atalante sada ima četiri pogotka ove sezone u Seriji A, a prethodna dva postigao je u gostujućem trijumfu nad Torinom. Uz golove, upisao je i tri asistencije.

Paladino je dodao da nije striktno vezan za jedan sistem igre: „Mogu li Krstović i Skamaka zajedno? Ne isključujem ništa. Možemo igrati 4-3-3, ali i sa Skamakom, a Krstovićem iza njega. Za mene je važno da svaki igrač koji dobije priliku pruži maksimum i da se žrtvuje.“

Poseban trenutak večeri bio je prvi gol u 37. minutu, kada se Krstović prekrstio i u kameru rekao: „Mir božji, Hristos se rodi“, dok je drugi pogodak postigao u 60. minutu, potvrdivši epitet junaka utakmice.