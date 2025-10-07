logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je poslednji intervju Halida Bešlića, pokazao da ima veliko srce: "Samo smo u tragedijama dobri"

Ovo je poslednji intervju Halida Bešlića, pokazao da ima veliko srce: "Samo smo u tragedijama dobri"

Autor Ana Živančević
0

Halid Bešlić u svom poslednjem intervjuu pokazao je da je veliki humanitarac.

Halid Bešlić poslednji intervju prije smrti Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Legendarni pevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon duge i teške bolesti. Tokom poslednjih meseci nije seoglašavao u medijima, povlačeći se iz javnosti kako bi se posvetio lečenju i odmoru. Njegova poslednja izjava bila je 1. marta, kada je otvoreno govorio o smrti Saše Popovića.

"Nadao sam se da ce se izvući. Bili smo u dobrim odnosima, sarađivali smo. Znamo se dugo. Žao mi je, stvarno. Ne znam sta bih drugo rekao osim da je bio dobar čovek i vrhunski profesionalac u svom poslu. Osetiće se praznina nakon njegovog odlaska", kazao je tada Bešlić za portal "Avaza".

Poslednji značajniji intervju Halid Bešlić dao je u novembru prošle godine za Avaz.ba, neposredno pred veliki koncert u zeničkoj Areni. Tada je nastupao zajedno sa Gibonnijem, Bajagom i "Plavim orkestrom". 

"Dobra ekipa ljudi se skupila, pitali su i mene, ja sam prihvatio i to je to. Zenička dvorana je jako lijepa, a i publika je dobra. Sve u svemu, fin je povod koncertu, ali i tužan. Osjeti se zajedništvo, da smo jedni uz druge tu, da mislimo jedni na druge", rekao je tada Bešlić.

On se složio sa konstatacijom novinara da su ljudi najsloženiji u tragedijama.

"I to je sreća. Ali, nažalost, samo tada smo dobri, a u ostalim vremenima nismo. Trebali bismo poraditi na tome da nam bude i mimo tragedija dobro."

Tokom svoje višedecenijske karijere, Bešlić je nebrojeno puta pokazao koliko je veliki humanitarac i čovek sa ogromnim srcem. Tada je istakao da je lično video kako se narod ujedinio i podigao s iskrenom željom da pomogne svima koji su stradali.

"Ali, ne može se preko noći to ništa. Jednostavno se mora ići polako, korak po korak. Frka jeste oko železnice da se popravi, da se promet uspostavi. Nije to tako lako, a ljudi možda previše očekuju. Zadovoljan sam odzivom, od institucija do naroda, kako se sve to odvija. Bit će to, ako Bog da, dobro. Preko noći se ne može ništa, jer je tolika katastrofa, da će sigurno trebati nekoliko godina da se sanira", istakao je Bešlić tada za "Avaz".

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Halid Bešlić intervju

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ