Nikola Jokić bi mogao na teren prije kraja januara, jer se nevjerovatnom brzinom priprema za povratak u tim Denvera.

Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić povrijedio je koljeno u nenamjernom sudaru sa saigračem Spenserom Džounsom, a navijači Denver Nagetsa satima su drhtali jer se nije znao stepen povrede. Ispostavilo se da nisu stradali ligamenti i da će Nikola Jokić na teren za nekoliko nedjelja, a nove prognoze iz SAD još su optimističnije.

Kako tvrdi Šems Čaranija, najbolje obaviješteni insajder kada je riječ o NBA ligi, Nikola Jokić već trenira u veoma jakom intenzitetu, a radi i sa loptom iako njegov povratak na teren ne treba očekivati u narednih dvadesetak dana. Naravno, Jokić želi da bude maksimalno spreman i da istrči na teren čim mu ljekari daju zeleno svjetlo.

„Nikola Jokić je praktično non-stop na rehabilitaciji, radi bukvalno na svakih nekoliko sati. Vežba sa tegovima, odrađuje kardio na biciklu, hladi koljeno i, prema informacijama koje imam, već je počeo sa laganim šutiranjem na terenu“, ispričao je novinar mreže ESPN u svojoj emisiji.

Kada je riječ o datumu Jokićevog povratka, Čaranija je oprezan. Denver bi mogao da kalkuliše sa povratkom svog najboljeg igrača, odnosno da mu dozvoli i mali odmor nakon što se oporavi – jer se pretpostavlja da će se do tada vratiti svi ostali povrijeđeni košarkaši tima iz Kolorada.

„Nagetsi neće žuriti sa njegovim povratkom. On je i dalje udaljen nekoliko nedjelja od mogućeg povratka, pa se kao realan okvir pominje kraj ovog mjeseca. I dalje mora da izgradi pokretljivost – sprint, trčanje, promjene pravca – i to je nešto na čemu će se raditi u narednim nedjeljama“, rekao je Šems i dodao: „U međuvremenu, dok treneri zaduženi za razvoj igrača ne budu mogli da rade s Jokićem na terenu, uključujući igru tri na tri i pet na pet, fokus je na drugim igračima. Ljudi iz razvojnog tima rade sa igračima poput Džejlena Piketa i Zika Nađija, kako bi oni iskočili i popunili prazninu u Jokićevom odsustvu, barem u narednih nekoliko nedjelja“, rekao je Čaranija.