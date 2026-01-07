Dan prije nego što su američki specijalci zaplenili ruski naftni tanker, pojavio se snimak BS-329 kako isplovljava sa nepoznate lokacije.

Izvor: Printscreen / Kurir

BS-329 „Belgorod“ je ruska nuklearna podmornica specijalne namene, jedna od najvećih ikada izgrađenih. Nastala je na bazi trupa klase Oskar II, ali značajno produžena i prepravljena za drugačiju ulogu od klasičnih jurišnih podmornica. Njena dužina iznosi oko 184 metra, što je čini dužom i od većine američkih nosača balističkih raketa, dok pod vodom istiskuje približno 24.000 tona.

BREAKING: The Giant is on the move, to protect 5 Russian flagged tankers



BS-329 “Belgorod”, Russia’s Nuclear Submarine has just set sail to the Caribbean, carrying 6 “Status 6””Poseidon” Nuclear tipped Torpedoes, capable of making nuclear tsunamispic.twitter.com/5UoYre7KBU — PLA Military Updates (@PLA_MilitaryUpd)January 7, 2026

Podmornicu pokreću dva nuklearna reaktora, što joj omogućava praktično neograničen domet i višemesečni boravak na moru bez dopune goriva. Maksimalna podvodna brzina procenjuje se na preko 30 čvorova, a operativna dubina zaranjanja je oko 500 metara. Posadu čini 100–110 ljudi, a njena primarna svrha nisu masovne borbene operacije, već specijalne i strateške misije.

„Belgorod“ je jedinstven kao nosač specijalnih podvodnih sistema. Projektovana je da nosi do šest autonomnih podvodnih vozila „Poseidon“ (Status-6), velikih nuklearno pogonjenih dronova dugog dometa, često označenih kao strateško oružje za odvraćanje. Pored toga, podmornica može nositi mini-podmornice i robotske sisteme za dubokovodne operacije, služeći istraživanju morskog dna, nadzoru podvodne infrastrukture i potencijalno tajnim operacijama u velikim dubinama.

Iz Moskve su nakon zapljene tankera stigle oštre reakcije, a snimak „Belgoroda“ dodatno je podgrijao pažnju analitičara na zapadnoj i ruskoj strani.