Bijela kuća je večeras ponovila da Tramp „ne plaši“ da nastavi sa zaplenom sankcionisanih tankera.

Izvor: Guy Bell / Shutterstock Editorial / Profimedia

Donald Tramp svojim poslednjim izjavama i aktivnostima u vezi sa zapljenom ruskih naftnih tankera stvara zabrinjavajuću situaciju za Evropu, ocijenio je bivši američki ambasador pri NATO Ivo Daalder. On je za Skaj njuz istakao da Evropa mora ozbiljno shvatiti potrebu za sopstvenom odbranom kako bi smanjila zavisnost od „neodlučnih Sjedinjenih Država“.

„Ne mislim da je ovaj predsjednik ozbiljan kada je u pitanju odbrana Evrope, i zbog toga mislim da je sada važnije nego ikada da Evropa ozbiljno preuzme odgovornost za svoju bezbjednost“, rekao je Daalder. Ranije je Tramp izjavio da će SAD „uvek biti tu za NATO, čak i ako oni neće biti tu za nas“.

Dok svijet bruji o incidentima na moru, pojavio se i snimak ruske nuklearne podmornice BS-329 „Belgorod“ u pokretu, dan prije zapljene ruskog tankera. Podmornica, jedna od najvećih ikada izgrađenih, duga je oko 184 metra i projektovana je za specijalne i strateške misije, uključujući nošenje autonomnih podvodnih vozila „Poseidon“. Snimak se pojavio u kritičnom trenutku na međunarodnoj sceni, pojačavajući tenzije i spekulacije o ruskim vojnim aktivnostima.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha pozdravio je američku akciju, ističući da „privođenje broda pod ruskom zastavom u sjevernom Atlantiku naglašava odlučno vođstvo Sjedinjenih Država i predsjednika Trampa“ i da je takav pristup relevantan za mirovni proces i trajni mir u regionu.

Bela kuća je večeras ponovila da Tramp „ne plaši“ da nastavi sa zaplenom sankcionisanih tankera. Portparolka Kerolajn Levit izjavila je da će politika SAD podrazumijevati sprovođenje embarga protiv svih plovila iz tzv. „flote iz senke“ koja ilegalno transportuju naftu, te da će predsjednik sprovoditi politiku koja je najbolja za SAD.

Levit je takođe naglasila da Tramp održava dobre lične odnose sa liderima poput Vladimira Putina i Si Đinpinga, ali da je politika zaplene brodova u skladu sa američkim nacionalnim interesima.

U kombinaciji sa komentarima Daaldera i pojavljivanjem „Belgoroda“, jasno je da evropski zvaničnici i analitičari pažljivo prate američko rukovođenje krizama i zaplenama, dok SAD nastavljaju da demonstriraju odlučnost prema ruskim energetskim i pomorskim aktivnostima.