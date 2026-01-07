Zelenski je naglasio i ključnu ulogu Evropske unije u mirovnom procesu, dodajući da sankcije protiv Rusije i podrška Ukrajini kroz jačanje njene odbrambene sposobnosti vrše dodatni pritisak na agresora.

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski izrazio je optimizam da bi rat u njegovoj zemlji mogao da se okonča u roku od pola godine, tokom govora na ceremoniji otvaranja predsjedavanja Kipra u Savetu Evropske unije.

„Primećujemo da su pregovori dostigli novu fazu zajedno sa našim evropskim partnerima, a naravno i sa SAD i svim učesnicima ‘koalicije voljnih’. Razumemo da ovaj rat može da se završi još tokom vašeg predsjedavanja“, rekao je Zelenski.

S obzirom da će Kipar predsjedavati Savetom EU do 1. jula, iz njegove izjave se može zaključiti da predsjednik Ukrajine očekuje okončanje sukoba u prvoj polovini 2026. godine.

Zelenski je naglasio i ključnu ulogu Evropske unije u mirovnom procesu, dodajući da sankcije protiv Rusije i podrška Ukrajini kroz jačanje njene odbrambene sposobnosti vrše dodatni pritisak na agresora.

„Priprema se novi paket, preduzima se mnogo koraka da se nanesu udari ruskoj ‘sivoj floti’, jer svaki dolar koji Rusija izgubi, ona gubi kao agresor“, istakao je ukrajinski predsjednik.

Podsjećamo, generalni sekretar NATO Mark Rute je u novembru 2025. godine tvrdio da bi rat u Ukrajini mogao da se završi do kraja te godine, procjena koja se, međutim, nije obistinila. Trenutno sukob traje već 1.414 dana.