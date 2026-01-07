U okviru tih mjera, službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ identifikovali su i locirali pošiljaoca elektronske poruke – A.K. (35) iz Rožaja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Uprave policije – Sektora za obezbjeđivanje ličnosti i objekata, postupajući po prijavi da je na zvaničnu e-mail adresu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori upućena poruka prijeteće sadržine, preduzeli su hitne i koordinisane aktivnosti sa drugim organizacionim cjelinama policije.

U okviru tih mjera, službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ identifikovali su i locirali pošiljaoca elektronske poruke – A.K. (35) iz Rožaja. Rožajska policija odmah je reagovala, locirala lice i prikupila obavještenja. A.K. je priznao da je sporni e-mail poslao sa svog laptop računara.

Shodno naredbi suda, policija je izvršila pretres stana koji koristi A.K. i privremeno oduzela laptop. Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama je konstatovao da u radnjama ovog lica nema elemenata krivičnog djela, već da se radi o prekršaju iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru – vrijeđanje ili drsko ponašanje. A.K. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio navedeni prekršaj.

Utvrđeno je da je A.K. zaposlen kao profesor engleskog jezika u srednjoj školi u Rožajama, a policija je također provjerom evidencija zabilježila da je ranije bio prijavljivan i procesuiran zbog krivičnog djela nasilje u porodici.