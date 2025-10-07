"Bio je voljen, nadam se da je na boljem mestu": Ceca slomljena zbog smrti Halida Bešlića

Ceca nije krila tugu zbog smrti svog dragog kolege.

Izvor: Youtube printscreen/ Zvezde Granda

Pevač Halid Bešlić preminuo je danas u bolnici u Sarajevu, a pevačica Ceca Ražnatović ostala je zatečena ovom vešću.

Ceca je vidno potresena govorila o svom kolegi, a za njega je imala samo reči hvale.

"Stvarno mi je mnogo žao, on je bio osoba koja je apsolutno bila voljena od svih kolega. Nikada nisam čula, ni u vreme stare Jugoslavije, nešto loše. Svi su imali reči hvale i pričali da je velika ljudina. Nadam se da je otišao na bolje mesto", rekla je Ceca.

Bio na odeljenju onkologije

Halid Bešlić imao je zdravstvenih problema, a bio je na odeljenju onkologije.

Njegov menadžer, govorio je o pevačevom zdravstvenom stanju pre mesec dana.

"Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente, prima terapiju i ide na bolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže poslednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno", kazao je tada Nedim.

Imao problema sa jetrom

Njegov menadžer Damir Ramljak Tigar je pre svojevremeno otkrio je pevač imao problema s jetrom.

"Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom… Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti", rekao je menadžer.