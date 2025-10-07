logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Bio je voljen, nadam se da je na boljem mestu": Ceca slomljena zbog smrti Halida Bešlića

"Bio je voljen, nadam se da je na boljem mestu": Ceca slomljena zbog smrti Halida Bešlića

Autor Đorđe Milošević
0

Ceca nije krila tugu zbog smrti svog dragog kolege.

Ceca slomljena nakon smrti Halida Bešlića Izvor: Youtube printscreen/ Zvezde Granda

Pevač Halid Bešlić preminuo je danas u bolnici u Sarajevu, a pevačica Ceca Ražnatović ostala je zatečena ovom vešću.

Ceca je vidno potresena govorila o svom kolegi, a za njega je imala samo reči hvale.

"Stvarno mi je mnogo žao, on je bio osoba koja je apsolutno bila voljena od svih kolega. Nikada nisam čula, ni u vreme stare Jugoslavije, nešto loše. Svi su imali reči hvale i pričali da je velika ljudina. Nadam se da je otišao na bolje mesto", rekla je Ceca.

Bio na odeljenju onkologije

Halid Bešlić imao je zdravstvenih problema, a bio je na odeljenju onkologije.

Njegov menadžer, govorio je o pevačevom zdravstvenom stanju pre mesec dana.

"Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente, prima terapiju i ide na bolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže poslednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno", kazao je tada Nedim.

Imao problema sa jetrom

Njegov menadžer Damir Ramljak Tigar je pre svojevremeno otkrio je pevač imao problema s jetrom.

Možda će vas zanimati

"Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom… Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti", rekao je menadžer.

Tagovi

Ceca Halid Bešlić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ