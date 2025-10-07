Preminuo legenda narodne muzike Halid Bešlić

Halid Bešlić umro je u 72. godini.

Izvor: Youtube printscreen/ Bosanska Sehara

Legendarni pjevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je danas u 72. godini nakon kratke borbe s teškom bolešću. Bešlić je hospitalizovan krajem augusta na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Rođen je 20. novembra 1953. godine u Knežini kod Sokoca i ostavio je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije i šire.

Njegova karijera, koja je trajala više od četiri decenije, obuhvata bezbroj hitova koji su postali evergrin i nezaobilazni dio svakog veselja, radija i kafanske muzike.

Među njegovim najvećim hitovima izdvajaju se: "Miljacka", "Ja bez tebe ne mogu da živim", "Romanija", "Hej zoro, ne svani", "Prvi poljubac", "Neću, neću dijamante", "Sevdah da se dogodi", "Vraćam se majci u Bosnu" te brojni drugi.

Njegova muzika prevazilazila je generacijske i geografske granice, spajajući emociju, tradiciju i energiju koju je publika prepoznavala i voljela.

Poznat po specifičnom glasu, emotivnoj interpretaciji i dubokoj povezanosti s publikom, Halid Bešlić je bio omiljen među svim generacijama.