Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez rekla je da Venecuelom ne upravlja spoljni faktor nakon hapšenja Nikolasa Madura.

Izvor: Juan BARRETO / AFP / Profimedia/Truth social/Real Donald Trump/Printscreen

Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da u toj zemlji "nema spoljnog agenta koji upravlja", ističući da vlast i dalje u potpunosti sprovodi vlada Venecuele.

Rodrigez je naglasila da narod i vlada zajedno upravljaju državom i da niko spolja ne određuje politiku zemlje, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

"Vladu Venecuele vodi naš narod, niko drugi, nema spoljnog agenta koji upravlja Venecuelom", rekla je Rodrigez obraćajući se medijima u Karakasu nakon što je imenovala komisiju Generalštaba za poljoprivredu, prehrambene proizvode, ribarstvo, komunalne usluge i industriju, prenosi španski javni servis RTVE.

Rodrigez, koja je u ponedjeljak položila zakletvu na svoju novu funkciju, istakla je da je narod aktivan na ulicama i da zahtijeva oslobađanje predsjednika Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores, koji su uhapšeni u američkoj operaciji 3. januara.

"Ojačali smo se, duhovno smo rasli da bismo se suočili sa izazovima, agresijama, pretnjama. Lično, onima koji mi prijete, kažem: moju sudbinu određuje samo Bog, to je moj odgovor", dodala je.

Ona je pozvala Venecuelance da nastave da rade kako bi se ciljevi proizvodnih sektora ostvarili u ovoj novoj godini.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je saopštio da dio njegove administracije koordinira tranziciju u Venecueli, dok Rodrigez tvrdi da vlada zemlje ostaje jedini legitimni autoritet.