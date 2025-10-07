"Poslao sam mu poruku, nije mi odgovorio": Estrada se oprašta od legendarnog Halida Bešlića

Kolege Halida Bešlića ne kriju tugu zbog njegove smrti.

Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu u 72. godini. Halid je rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca, a živeo je u Sarajevu, gradu u kojem je i preminuo na Univerzitetskoj klinici, gde je proveo svoj eposlednje dane.

Halid Bešlić je bio jedan od omiljenih pevača među kolegama i svi su se nadali da će uspeti da pobedi opaku bolest. Dragan Stojković Bosanac ostao je u šoku nakon što su mu mediji saopštili da je njegov veliki prijatelj Halid izgubio bitku sa bolešću.

"Hvala vam što ste mi javili, veliki gubitak za našu muziku. Velika tuga", poručio je Kuriru na ivici suza Bosanac.

I Zoran Dašić Daša, frontmen Legendi, s nevericom je primio vest o smrti pevača.

"Razbio ste me ovom vešću. Poslao sam mu poruku pre nekoliko dana: 'Majstore, drži se'. Nije mi odgovorio. Čitao sam da mu je bolje, da se šali. Bio je duša od čoveka. Njega ne može čovek da ga ne voli. Družili smo se u Sarajevu, ne znam šta da kažem", rekao je Daša.

Pevačica Viki Miljković takođe je ostala bez teksta.

"Bili smo veliki prijatelji. Jako mi je žao - na ivici sam suza", rekla ona.

Sanja Maletić se od Halida oprostila na Instagramu uz potresne reči.

"Dušo moja, oči moje, dobri moj prijatelju. Srce mi se kida."