logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Poslao sam mu poruku, nije mi odgovorio": Estrada se oprašta od legendarnog Halida Bešlića

"Poslao sam mu poruku, nije mi odgovorio": Estrada se oprašta od legendarnog Halida Bešlića

Autor Ana Živančević
0

Kolege Halida Bešlića ne kriju tugu zbog njegove smrti.

Viki Miljković iznela nove detalje o zdravstvenom stanju Halida Bešlića Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović, Kurir/ Dragan Udovičić

Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu u 72. godini. Halid je rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca, a živeo je u Sarajevu, gradu u kojem je i preminuo na Univerzitetskoj klinici, gde je proveo svoj eposlednje dane.

Halid Bešlić je bio jedan od omiljenih pevača među kolegama i svi su se nadali da će uspeti da pobedi opaku bolest. Dragan Stojković Bosanac ostao je u šoku nakon što su mu mediji saopštili da je njegov veliki prijatelj Halid izgubio bitku sa bolešću.

"Hvala vam što ste mi javili, veliki gubitak za našu muziku. Velika tuga", poručio je Kuriru na ivici suza Bosanac.

I Zoran Dašić Daša, frontmen Legendi, s nevericom je primio vest o smrti pevača.

"Razbio ste me ovom vešću. Poslao sam mu poruku pre nekoliko dana: 'Majstore, drži se'. Nije mi odgovorio. Čitao sam da mu je bolje, da se šali. Bio je duša od čoveka. Njega ne može čovek da ga ne voli. Družili smo se u Sarajevu, ne znam šta da kažem", rekao je Daša.

Pevačica Viki Miljković takođe je ostala bez teksta.

"Bili smo veliki prijatelji. Jako mi je žao - na ivici sam suza", rekla ona.

Sanja Maletić se od Halida oprostila na Instagramu uz potresne reči.

"Dušo moja, oči moje, dobri moj prijatelju. Srce mi se kida."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Viki Miljković Halid Bešlić Bosanac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ