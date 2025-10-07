logo
Halid je izgovorio jednu rečenicu koja danas posebno boli: U njegovom glasu se tada čula velika tuga

Autor Đorđe Milošević
0

Halid Bešlić je gostovao u jednoj emisiji i izgovorio rečenicu koja je mnoge uzdrmala.

Evo šta je Halid Bešlić izjavio prije smrti Izvor: Kurir / Dragana Udovičić

Pevač Halid Bešlić (71) preminuo je danas u bolnici u Sarajevu, a brojne javne ličnosti opraštaju se od njega potresnim rečima.

Voditeljka Vesna Dedić objavila je deo intervjua sa Halidom kada je pevač gostovao u njenoj emisiji, a njegove reči danas posebno bole.
"Mi ćemo svi biti zaboravljeni. Pevači posle karijere žive možda 15ak, 20 godina ili 30 i to je kraj. Ako je bio dobar čovek može i ulicu da dobije."

Umro na odeljenju onkologije

Halid Bešlić umro je u 71. godini na onkologiji, a kako je njegov menadžer tada potvrdio, pevač je imao bolest jetre. Halid Bešlić je bio u Kliničkom centru u Sarajevu gde su lekari činili sve da ga izleče.

"Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente, prima terapiju i ide na bolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže poslednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno. Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom… Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti", rekao je menadžer tada.

Halid Bešlić

