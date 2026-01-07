Pjevačica se oglasila nakon haosa na Božić kod Jovane Jeremić: Skandal u Jutarnjem, napustila studio zbog jedne stvari

Nela Vidaković oglasila se na mrežama nakon što je jutros napustila Jutarnji program koji je vodila Jovana Jeremić

Pjevačica Nela Vidaković jutros je gostovala u Jutarnjem programu kod Jovane Jeremić, ali se ubrzo nakon emisije oglasila na društvenim mrežama. Kako je navela u videu na svom TikTok profilu, studio je napustila jer je smatrala da tokom gostovanja nije dobila poštovanje koje je očekivala od voditeljice.

"Ovako stoje stvari dragi moji ljudi. Krenula sam sa televizije "Pink". Vjerovatno ste i vidjeli. Nekoliko puta sam pominjala da sviraju moju pesmu "Oras". Oni ne sviraju "Oras", Jovana viče "Lune, Lune". Rekoh kakav "Lune", daj "Oras", čovječe, Božić je. Ne, ona hoće svoje. Okej, njena emisija, ima pravo. Ništa otpjevam ja, vidjeli ste. Spakujem se i krenem polako kući. Evo od sada da znate, ko god me zove na neku televiziju, mene gledanost ne zanima. Ja po tome ne biram gdje gostujem. Dok me poštuješ ja ću te poštovati, kad toga nema to je to", poručila je pjevačica.

Nakon njenih reči oglasila se i Jovana za Blic.

- Ne znam o čemu se radi, ne planiram to da komentarišem - rekla je Jovana Jeremić.

Podsjetimo, Jovanino izdanje na božićno jutro iznenadilo je gledaoce. Ona je program vodila u bordo čipkanoj haljini sa dubokim dekolteom i šlicem, a posebno iznenađenje bilo je kada je u emisiju dovela jagnje kojem je zavezala mašnu, a ovaj potez mnogi su osudili.