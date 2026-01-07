Slavna Srpkinja bila u zatvoru pa otkrila kako je tamo slavila Božić: Zatvorenice imale ritual, a ona bježala od ljudi

Olivera Ćirković otkrila je kako je nekada izgledala njena "proslava" Božića

Olivera Ćirković, široj javnosti poznata po burnoj životnoj priči, dio svog života provela je iza rešetaka u grčkom zatvoru. U jednom razgovoru prisjetila se kako su izgledali praznici u takvim okolnostima i kako se Božić obeležavao daleko od slobode, porodice i doma.

„Zatvorenice obeležavaju praznike, naročito Božić. Grci su veliki vjernici. Oni su pravoslavci, ali obeležavaju Božić po julijanskom kalendaru. Čak i u zatvoru se maksimalno trude da ispoštuju tradiciju. To je jedan poseban ritual. Prisustvovala sam mu i ja, ali nisam preterano učestvovala u proslavi Božića, tih dana bih se osjećala grozno i bežala od ljudi“, rekla je Olivera.

Olivera je ispričala da je prije nekoliko godina krštena, a od tada je promijenila i svoj odnos prema vjeri i Bogu.

„Krštena sam prije nekoliko godina u Velikoj Remeti i mnogo sam promijenila svoj život, ali i stav prema vjeri. Duhovno sam uzrasla da bih mogla da shvatim šta je Bog i šta je vjera. Veoma sam ponosna na sebe. Ušla sam u mirnu fazu, a u mojim godinama sreća je samo biti miran i to me raduje“, priznala je bivša zatvorenica svojevremeno za domaće medije.

