Olivera Ćirković otkrila je kako je nekada izgledala njena "proslava" Božića
Olivera Ćirković, široj javnosti poznata po burnoj životnoj priči, dio svog života provela je iza rešetaka u grčkom zatvoru. U jednom razgovoru prisjetila se kako su izgledali praznici u takvim okolnostima i kako se Božić obeležavao daleko od slobode, porodice i doma.
„Zatvorenice obeležavaju praznike, naročito Božić. Grci su veliki vjernici. Oni su pravoslavci, ali obeležavaju Božić po julijanskom kalendaru. Čak i u zatvoru se maksimalno trude da ispoštuju tradiciju. To je jedan poseban ritual. Prisustvovala sam mu i ja, ali nisam preterano učestvovala u proslavi Božića, tih dana bih se osjećala grozno i bežala od ljudi“, rekla je Olivera.
Slavna Srpkinja bila u zatvoru pa otkrila kako je tamo slavila Božić: Zatvorenice imale ritual, a ona bježala od ljudi
Olivera je ispričala da je prije nekoliko godina krštena, a od tada je promijenila i svoj odnos prema vjeri i Bogu.
„Krštena sam prije nekoliko godina u Velikoj Remeti i mnogo sam promijenila svoj život, ali i stav prema vjeri. Duhovno sam uzrasla da bih mogla da shvatim šta je Bog i šta je vjera. Veoma sam ponosna na sebe. Ušla sam u mirnu fazu, a u mojim godinama sreća je samo biti miran i to me raduje“, priznala je bivša zatvorenica svojevremeno za domaće medije.
Pogledajte i kako Olivera danas izgleda:
Slavna Srpkinja bila u zatvoru pa otkrila kako je tamo slavila Božić: Zatvorenice imale ritual, a ona bježala od ljudi