Ovo je žena koju je Halid Bešlić ludo volio! Zbog nje se tukao sa Miroslavom Ilićem, zajedno doživjeli saobraćajku

Halid Bešlić je bio ludo zaljubljen u Suzanu Mančić, sa kojom je doživio strašnu saobraćajnu nezgodu.

Poznati pjevač Halid Bešlić napustio nas je danas u 72. godini života. Osim što je imao nevjerovatnu karijeru njegov ljubavni život je takođe bio zanimljiv. Iako je Halid Bešlić decenijama bio u skladnom odnosu sa suprugom Sejdom, mnogi su zaboravili da je prije ovog odnosa, u ranoj mladosti, bio sa jednom od tada najlepših žena za kojom su mnogi uzdisali.

Detalje ove romanse otkrio je davno tekstopisac Nazif Gljiva, koji je otkrio da je Halid Bešlić tokom 80-ih godina bio ludo zaljubljen u Suzanu Mančić, koju je tadašnja javnost znala kao "loto devojku".

"Sviđa mi se Suzana", rekao je Halid povjerljivo svom prijatelju Nazifu, koji je odlučio da ih spoji.

Odnos pun strasti

Njihov susret u Rijeci bio je pun strasti. Halid i Suzana sjedjeli su zagrljeni na rivi, uživajući u svojoj ljubavi. Taj trenutak inspirisao je Gljivu da napiše pjesmu posvećenu njihovoj vezi, pod nazivom "Gitara i čaša vina". Iako pjesma nikada nije snimljena, stihovi poput "Tužna je pjesma moja, tužni su moji snovi..." ostali su u sjećanju mnogih.

Imali saobraćajku

Podsjetimo, Suzana Mančić i pjevač skoro su nastradali u saobraćajnoj nezgodi krajem 1986. godine na putu Zaječar–Beograd. U automobilu kojim je Suzana upravljala, zajedno sa Halidom i drugim saputnicima, došlo je do saobraćajne nezgode kada je izgubila kontrolu nad vozilom.

Srećom, svi su prošli bez težih povreda, a ona je kasnije ispričala kako joj je cio život prošao kroz glavu u trenutku nesreće.

Tuča Halida i Miroslava

Interesantno je da je jednom prilikom Vlado Perović, vlasnik nekad poznatog kluba i bivši suprug Lepe Lukić, otkrio i da su se svojevremeno Halid Bešlić i Miroslav Ilić navodno potukli upravo zbog Suzane.

Sve se, kako tvrdi, odigralo početkom devedesetih, u njegovom klubu.

"Sjećam se te večeri. Nije to bila krvava tuča, ali umjetnici su voljeli da se pokazuju i dokazuju pred lijepom ženom. E, baš ta ljepotica je bila Suzana Mančić", započeo je.